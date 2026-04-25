Le ministère turc des Affaires étrangères appelle à soutenir « une mémoire commune et juste » dans un contexte de rapprochement régional

Türkiye : Ankara dénonce l’exploitation politique des événements de 1915 par certains « pays tiers » Le ministère turc des Affaires étrangères appelle à soutenir « une mémoire commune et juste » dans un contexte de rapprochement régional

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le ministère des Affaires étrangères de Türkiye a critiqué vendredi les déclarations de responsables de certains pays concernant les événements de 1915, dénonçant leur instrumentalisation à des fins politiques.

Dans un communiqué publié le 24 avril, la diplomatie turque a souligné que « le climat de paix et de réconciliation qui s’installe dans le Caucase du Sud constitue une réponse énergique » face à « ceux qui tentent de susciter l’hostilité en se servant de l’histoire ».

Ankara affirme que les parties concernées partagent « une position claire en s’opposant à l’exploitation politique » de cette question sensible.

Le ministère a également accusé certains responsables politiques de pays tiers de chercher « à exploiter cette question pour servir leurs intérêts politiques étroits » ou de tenter « de dissimuler leurs propres responsabilités ».

La Türkiye a rappelé qu’elle a été « le berceau des exemples les plus marquants d’une culture de coexistence pendant des siècles », mettant en avant l’ouverture de ses archives et sa proposition de création d’« une commission historique conjointe » afin d’étudier les événements de 1915 « de manière juste et objective ».

Enfin, Ankara a appelé les acteurs internationaux « animés d’intentions constructives » à soutenir « les efforts visant à parvenir à une mémoire commune et juste », tout en encourageant « le climat de dialogue positif qui s’est récemment instauré ».

- La Türkiye rejette la qualification de « génocide »

La Türkiye rejette la qualification de « génocide » concernant les événements de 1915 liés aux Arméniens de l’Empire ottoman, estimant qu’il s’agit d’une interprétation « unilatérale » de l’histoire.

Ankara considère que ces événements doivent être replacés dans le contexte de la Première Guerre mondiale, marquée par des violences généralisées, des affrontements intercommunautaires et l’effondrement de l’Empire ottoman.

Depuis plusieurs années, la Türkiye propose la création d’une commission historique conjointe entre historiens turcs et arméniens, avec accès aux archives, afin d’examiner les faits de manière scientifique et « objective ». Cette proposition n’a jusqu’à présent pas abouti.

Ankara s’oppose également aux reconnaissances officielles de « génocide arménien » par des parlements étrangers, qu’elle considère comme des démarches politiques.