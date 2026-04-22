Türkiye-Allemagne : Erdogan met en garde contre l’affaiblissement de l’Europe lié à la guerre régionale - Lors d’un échange avec Frank-Walter Steinmeier

AA/Istanbul/Asiye Yilmaz

La guerre dans la région a commencé à affaiblir l’Europe et, sans une approche orientée vers la paix, les dégâts risquent de s’aggraver considérablement, a déclaré le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, à son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier mercredi.

Lors d’un entretien téléphonique, les deux dirigeants ont abordé les relations bilatérales ainsi que les développements régionaux et internationaux, selon la Direction de la communication de la Türkiye.

Au cours de cet échange, Recep Tayyip Erdogan a indiqué que les relations entre la Türkiye et l’Allemagne ont récemment connu une dynamique positive grâce à des contacts de haut niveau.

Il a également souligné que la Türkiye déploie des efforts pour mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie par la voie des négociations, comme elle le fait sur le dossier iranien, dans l’objectif de parvenir à une paix durable.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir