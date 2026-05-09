Turkish Airlines récompense les agences ayant réalisé les meilleures ventes en Tunisie

Turkish Airlines a organisé la cérémonie « Agencies Award Ceremony 2026 » en l'honneur des agences de voyages ayant affiché les meilleures performances de vente en Tunisie.

L'ambassadeur de la Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, le directeur de THY pour la Tunisie, Gurel Tumer, des représentants d'institutions turques en Tunisie, des acteurs des secteurs du tourisme et de l'aviation, ainsi que de nombreux responsables d'agences de voyages ont assisté à la cérémonie de remise des prix organisée dans la capitale, Tunis.

Lors de cet événement, des prix ont été remis aux agences qui se sont distinguées par leurs performances de vente tout au long de l'année 2025, et l'accent a été mis sur l'importance de la coopération développée par THY avec ses partenaires commerciaux sur le marché tunisien.

S'exprimant à cette occasion, les responsables ont indiqué que le trafic touristique et aérien entre la Tunisie et la Türkiye s'était accéléré ces dernières années, précisant que les agences de voyages ont joué un rôle important dans ce développement.

Au cours de cette rencontre réunissant les représentants du secteur, les opportunités de coopération mutuelle et les objectifs à venir ont également été examinés.

Dans le cadre du programme, des billets d'avion gratuits ont également été offerts aux participants à l'issue d'un tirage au sort.

La soirée s'est clôturée après la remise des prix et une photo de groupe.

* Traduit du turc par Mariem Njeh