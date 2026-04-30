Le PDG de Karmod, Mehmet Cankaya : « Notre objectif est d’offrir à chaque employé, impliqué dans des projets variés, le confort de son domicile grâce à nos structures »

Salon du Bâtiment : Karmod dévoile ses nouvelles solutions pour améliorer l’installation et la sécurité des chantiers Le PDG de Karmod, Mehmet Cankaya : « Notre objectif est d’offrir à chaque employé, impliqué dans des projets variés, le confort de son domicile grâce à nos structures »

Karmod présente ses nouvelles gammes de panneaux ainsi que ses solutions en matière de sécurité des constructions lors du "Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul 2026".

Selon un communiqué de l’entreprise, Karmod expose ses produits dans le cadre de cet événement, considéré comme l’un des principaux rendez-vous du secteur du bâtiment et de la construction.

Organisé au Centre de foires et congrès TUYAP d’Istanbul et prenant fin demain, le salon permet à l’entreprise de mettre en avant ses innovations dans le domaine de la mobilisation de chantier.

Cité dans le communiqué, le PDG de Karmod, Mehmet Cankaya, souligne qu’ils poursuivent leurs efforts pour introduire des innovations dans la mobilisation de chantier, en s’appuyant sur leur position de leader dans le secteur des constructions préfabriquées.

Par ailleurs, insistant sur le fait que l’ergonomie et la sécurité des structures sont au cœur de leurs innovations, Çankaya déclare :

« Nous constatons l’existence d’approches extrêmement erronées qui considèrent les structures de chantier comme de simples abris temporaires. Cette vision peut malheureusement entraîner des incidents regrettables en matière de sécurité de la mobilisation. Chez Karmod, nous adoptons une approche qui privilégie l’ergonomie et la sécurité des constructions. Notre objectif est d’offrir à chaque employé, impliqué dans des projets dans différents domaines, le confort de son domicile grâce à nos structures. Les normes de santé et de sécurité au travail figurent parmi nos priorités lors du développement de nos bâtiments. Grâce à nos solutions d’isolation et à nos dispositifs de sécurité incendie, nous visons les meilleures installations de mobilisation. »

En outre, Çankaya précise qu’ils introduisent des innovations dans les structures de chantier grâce à 22 types de panneaux différents, et qu’ils mettent en place des solutions de mobilisation dans des secteurs variés, allant de l’énergie à l’exploitation minière, en passant par la construction routière et le logement collectif, à travers des structures en acier léger, préfabriquées et conteneurisées.

Enfin, indiquant que les alternatives de panneaux pour les murs et les toitures ont été portées à 22 types, Çankaya conclut : « Nous sommes ainsi en mesure de produire avec les panneaux les plus adaptés à chaque zone climatique et à chaque usage. À l’occasion du salon, nous avons eu l’opportunité de présenter pour la première fois à nos clients nos nouveaux types de panneaux ainsi que nos dernières applications en matière de sécurité des constructions. »

* Traduit du turc par Adama Bamba