Rutte : les alliés de l'OTAN « peuvent apprendre beaucoup » de la révolution de l'industrie de la défense de la Türkiye

Seyit Şamil Kurt
22 Avril 2026•Mise à jour: 22 Avril 2026
AA / Istanbul / Seyit Kurt
Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré mercredi que l'industrie de la défense de l'Alliance pouvait apprendre de la Türkiye, décrivant le pays comme ayant connu une « révolution industrielle de la défense ».
S'exprimant au siège d'Aselsan, l'une des principales entreprises de l'industrie de la défense en Türkiye, Rutte a déclaré qu'il y avait « beaucoup » que le secteur pouvait apprendre de ce que le pays a accompli, soulignant ses avancées rapides de ces dernières années.
« Nous devons faire mieux, nous devons faire plus, et nous pouvons beaucoup apprendre de ce que la Türkiye fait ici », a déclaré Rutte.
« Je l'ai déjà dit, la Türkiye a traversé une révolution industrielle de la défense », a-t-il ajouté.