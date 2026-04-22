- Lors d'une visite chez le géant turc de la défense Aselsan, le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a souligné la « révolution industrielle de la défense » de la Türkiye et affirme que des leçons peuvent être tirées de ses progrès

Rutte : les alliés de l'OTAN « peuvent apprendre beaucoup » de la révolution de l'industrie de la défense de la Türkiye - Lors d'une visite chez le géant turc de la défense Aselsan, le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a souligné la « révolution industrielle de la défense » de la Türkiye et affirme que des leçons peuvent être tirées de ses progrès

AA / Istanbul / Seyit Kurt

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré mercredi que l'industrie de la défense de l'Alliance pouvait apprendre de la Türkiye, décrivant le pays comme ayant connu une « révolution industrielle de la défense ».

S'exprimant au siège d'Aselsan, l'une des principales entreprises de l'industrie de la défense en Türkiye, Rutte a déclaré qu'il y avait « beaucoup » que le secteur pouvait apprendre de ce que le pays a accompli, soulignant ses avancées rapides de ces dernières années.

« Nous devons faire mieux, nous devons faire plus, et nous pouvons beaucoup apprendre de ce que la Türkiye fait ici », a déclaré Rutte.