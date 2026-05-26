Erdogan affirme qu’Ankara et Islamabad poursuivront leurs efforts pour renforcer leur coopération dans tous les domaines, tout en soulignant l’importance des initiatives de médiation pour promouvoir la paix et la stabilité régionales

Recep Tayyip Erdogan et Shehbaz Sharif discutent des relations bilatérales et des efforts de médiation régionale Erdogan affirme qu’Ankara et Islamabad poursuivront leurs efforts pour renforcer leur coopération dans tous les domaines, tout en soulignant l’importance des initiatives de médiation pour promouvoir la paix et la stabilité régionales

AA / Istanbul / Fatma Zehra Solmaz

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif se sont entretenus mardi par téléphone au sujet des relations bilatérales ainsi que des développements régionaux et internationaux.

Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Türkiye et le Pakistan continueront de prendre des mesures pour renforcer davantage leurs relations bilatérales dans tous les domaines, selon un communiqué de la Direction turque de la communication publié sur le réseau social turc NSosyal.

Soulignant que la Türkiye et le Pakistan, aux côtés de pays frères, œuvrent à mettre fin aux conflits dans la région et à instaurer la paix et la stabilité, Erdogan a affirmé que les efforts de médiation étaient précieux et s’est dit confiant quant à l’issue positive des négociations.

Le président turc a également félicité Shehbaz Sharif ainsi que le peuple frère pakistanais à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani