- Le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan a souligné que des progrès dans les discussions nucléaires pourraient également contribuer à apaiser les tensions régionales plus larges, notamment autour du détroit d’Ormuz

Pourparlers entre les États-Unis et l’Iran : Fidan assure qu’un ou deux points peuvent être résolus - Le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan a souligné que des progrès dans les discussions nucléaires pourraient également contribuer à apaiser les tensions régionales plus larges, notamment autour du détroit d’Ormuz

AA / Londres / Aysu Bicer

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a estimé que des points de blocage dans les négociations sur le nucléaire iranien pourraient bientôt être levés, alors que les discussions diplomatiques doivent reprendre ce week-end à Islamabad.

« Alors que les pourparlers sur la guerre en Iran doivent reprendre demain, je pense qu’un ou deux points, en particulier ceux restés dans l’impasse dans le dossier nucléaire, peuvent être résolus », a-t-il déclaré à des journalistes à l’issue d’un programme à l’Université d’Oxford.

Hakan Fidan a précisé que la Türkiye était en contact presque quotidien avec toutes les parties impliquées dans les négociations, saluant les récentes avancées en faveur d’une prolongation d’un cessez-le-feu fragile.

« Nous avons salué le cessez-le-feu initial de deux semaines, mais nous avons également indiqué à l’époque qu’il ne suffirait pas à parvenir à un accord final », a-t-il dit. « Ce cessez-le-feu a désormais été prolongé. »

« Nous tentons de contribuer de manière positive et d’encourager toutes les parties », a-t-il ajouté.

Il a enfin souligné que des progrès dans les discussions nucléaires pourraient également contribuer à apaiser les tensions régionales plus larges, notamment autour du détroit d’Ormuz.

-Détroit d’Ormuz : entre diplomatie et escalade

Évoquant deux scénarios possibles pour cette voie maritime stratégique du Golfe, Hakan Fidan a indiqué que le premier consisterait en un retour négocié au statu quo antérieur, garantissant la libre circulation maritime sans restrictions ni coûts supplémentaires.

« Le second scénario est que, si les négociations n’aboutissent pas, que la guerre se poursuit ou que d’autres problèmes surgissent, la question devient celle de la gestion des zones problématiques dans le détroit d’Ormuz. Le concept d’identification de ces zones est différent. Certains aspects sont compatibles avec notre politique étrangère, d’autres ne le sont pas. Notre président est clair sur ce point », a-t-il poursuivi.

« Si l’Iran et les États-Unis parviennent à un accord et que la paix est établie, une coalition pourrait y mener des travaux techniques, notamment de déminage », a-t-il ajouté.

Il a précisé que la Türkiye ne s’opposerait pas à de telles opérations humanitaires et techniques dans un contexte post-conflit.

En revanche, Ankara adopterait une position différente si une quelconque opération donnait l’impression de prendre parti dans un conflit renouvelé.

« Nos sensibilités sont claires. S’il y a une situation où nous sommes perçus comme partie prenante d’un conflit à nouveau, notre position serait différente », a-t-il averti.

Selon lui, les partenaires comprennent l’approche de la Türkiye, qui considère le déminage comme une priorité immédiate, le qualifiant de tâche humanitaire bénéfique pour toutes les parties.

Les discussions entre l’Iran et les États-Unis interviennent après un cessez-le-feu de deux semaines, négocié par le Pakistan le 8 avril, et prolongé par Donald Trump sans calendrier précis. Ces développements s’inscrivent dans un contexte de tensions persistantes depuis le déclenchement du conflit le 28 février, les efforts se concentrant désormais sur un accord plus large pour mettre fin aux hostilités.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme