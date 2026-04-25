- À la suite des cyclones dévastateurs qui ont durement frappé la région de Toamasina, causant d’importants dégâts matériels et humains

Madagascar : près de 100 000 dollars d’aide turque après les cyclones à Toamasina - À la suite des cyclones dévastateurs qui ont durement frappé la région de Toamasina, causant d’importants dégâts matériels et humains

AA/Antananarivo/Carinah Mamilalaina

Lors d’une cérémonie de remise de don organisée ce vendredi, Ishak Ebrar Çubukçu, ambassadeur de la Türkiye à Madagascar, a rappelé que cette assistance s’inscrit dans une continuité d’actions humanitaires en faveur des populations touchées.

Dans le cadre de cette mobilisation, l’association turque HASENE est intervenue à deux reprises, en distribuant un total de 2 550 colis alimentaires aux familles sinistrées. Par la suite, l’agence de coopération turque TİKA a apporté 30 tonnes de riz.

Ce vendredi, une nouvelle contribution a été remise par AFAD, une institution turque chargée de la gestion des catastrophes. Cette dernière a fourni 30 tonnes supplémentaires de riz, portant ainsi le total à 60 tonnes.

L’ensemble de cette aide est estimé à environ 470 millions d’ariary (près de 100 000 USD). L’ambassadeur a remercié les autorités malgaches pour leur coopération, notamment le BNGRC, qui assure le transport et la distribution de l’aide vers les zones concernées.

Cette nouvelle intervention arrive dans un contexte difficile, marqué par le cyclone du 10 février, avec des vents dépassant les 200 km/h. Selon l’UNICEF Madagascar, plus de 270 000 personnes ont été touchées, dont environ 16 000 déplacées.