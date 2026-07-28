« La Türkiye, avec ses moyens et son expérience, répond présente lorsqu’il s’agit de soutenir d’autres pays », avait souligné Yumaklı, le ministre turc de l’Agriculture et des Forêts

Macron remercie la Türkiye pour l’envoi de deux Canadairs contre les incendies « La Türkiye, avec ses moyens et son expérience, répond présente lorsqu’il s’agit de soutenir d’autres pays », avait souligné Yumaklı, le ministre turc de l’Agriculture et des Forêts

Le président Emmanuel Macron a exprimé mardi sa reconnaissance envers la Türkiye après la mise à disposition de deux avions bombardiers d’eau (Canadairs) pour lutter contre les feux de forêt qui affectent plusieurs régions françaises.

« Teşekkürler Türkiye ! » (« Merci la Türkiye ! »), a écrit le chef de l’État français sur son compte social américain X en réponse à l’annonce du ministre turc de l’Agriculture et des Forêts, Ibrahim Yumaklı.

La Türkiye a ainsi dépêché deux appareils supplémentaires à la demande de la France, après avoir déjà envoyé deux autres vers l’Espagne ces derniers jours.

« La Türkiye, avec ses moyens et son expérience, répond présente lorsqu’il s’agit de soutenir d’autres pays », avait souligné Yumaklı.

Cette aide intervient alors que la France fait face à une saison estivale particulièrement dramatique. Selon les derniers bilans, près de 116 000 hectares de forêts ont déjà brûlé cette année dans le pays, un record.

Les départements du sud-ouest, notamment autour de Bordeaux, sont les plus touchés, avec des évacuations massives ayant concerné plus de 220 000 personnes ces dernières semaines.

Les autorités ont procédé à de nombreuses interpellations pour soupçons d’incendies volontaires.

Face à l’ampleur des sinistres, alimentés par une vague de chaleur exceptionnelle et la sécheresse, la solidarité internationale se renforce.

La contribution turque vient utilement compléter les moyens aériens français, fortement sollicités depuis plusieurs semaines.