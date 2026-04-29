« Turksat 7A arrive et d’autres suivront, preuve qu’un véritable secteur a émergé en Türkiye », a déclaré le directeur général, tandis que le président de l’Agence spatiale turque a affirmé viser pour 2027 le statut de 7ème pays à atteindre la Lune

Les représentants du secteur satellitaire et spatial se sont réunis lors de l’événement INSECSPACE’26 « Turksat 7A arrive et d’autres suivront, preuve qu’un véritable secteur a émergé en Türkiye », a déclaré le directeur général, tandis que le président de l’Agence spatiale turque a affirmé viser pour 2027 le statut de 7ème pays à atteindre la Lune

AA / Ankara

Le directeur général de TURKSAT, Ahmet Hamdi Atalay, a annoncé que les travaux relatifs au satellite Turksat 7A débuteront prochainement, affirmant que « d’autres satellites suivront » et qu’« un véritable secteur satellitaire est en train d’émerger en Türkiye, ce qui est une source de fierté ».

INSECSPACE’26, dont l'Agence Anadolu était le partenaire mondial de communication, a été organisé avec la coopération de l’Agence spatiale turque, de TURKSAT, de TUBITAK UZAY, de l’Association des entrepreneurs des télécommunications, satellites et radiodiffusion (TUYAD) et de MONIN. Placée cette année sous le thème « L’utilisation sécurisée des technologies innovantes dans les systèmes satellitaires », la manifestation s’est tenue dans la salle de conférence de l’Autorité des technologies de l’information et de la communication (BTK).

Prenant la parole à cette occasion, Ahmet Hamdi Atalay a souligné que l’espace est désormais devenu un domaine d’intérêt universel et un nouveau champ de souveraineté pour de nombreux pays. Il a rappelé que le slogan « L’avenir est dans les cieux » demeure, cent ans plus tard, pleinement d’actualité.

« En tant que TURKSAT, nous exploitons une partie spécifique de l’espace. Il existe actuellement environ 14 500 satellites actifs en orbite, dont 90 % évoluent en orbite basse. Nous savons par ailleurs qu’un opérateur de satellites en orbite basse ambitionne à lui seul de lancer 42 000 satellites et poursuit progressivement ce déploiement. Mais l’espace compte également entre 3 000 et 4 000 satellites arrivés en fin de vie et transformés en débris », a-t-il déclaré.

Partageant également plusieurs informations techniques sur les satellites, Atalay a indiqué que les satellites exploités par TURKSAT se trouvent à 36 000 kilomètres d’altitude, une zone dans laquelle les opérateurs satellitaires traditionnels continuent de mener l’essentiel de leurs activités.

« Nous avons signé des accords de coopération avec deux entreprises satellitaires chinoises »

Évoquant Turksat 6A comme « une fierté nationale », Ahmet Hamdi Atalay a poursuivi :

« La Türkiye dispose également de trois satellites d’observation. De nombreuses universités et entreprises de notre pays produisent aussi des cubesats. Türksat 7A arrive : les études préliminaires sont dans leur phase finale et les travaux de production vont, si Dieu le veut, commencer. D’autres satellites suivront. Un véritable secteur satellitaire s’est formé en Türkiye. C’est un motif de fierté. Il faut y voir aussi le résultat concret de notre dynamique de nationalisation, de localisation et de la Vision technologique nationale engagée ces dernières années. »

Insistant sur la nécessité de réduire toute dépendance extérieure, il a ajouté :

« Il faut bien sûr rester économiquement rationnel, mais tout ce qui peut être produit sans créer de risque pour la sécurité, la performance, l’accessibilité ou la disponibilité doit être fabriqué par nous-mêmes. »

Selon lui, la Vision technologique nationale constitue précisément le cadre stratégique de cette démarche :

« Nous avançons heureusement dans cette direction. Une industrie importante s’est constituée en Türkiye et elle continuera de se renforcer. Notre région nous offre en outre un avantage géopolitique considérable. La Chine progresse rapidement dans tous les domaines, y compris dans le spatial, mais n’entretient plus de relations étroites avec l’Occident. L’Occident l’exclut et elle regarde l’Occident avec distance. Nous, nous sommes dans une position d’équilibre avec les deux parties. Nous avons d’ailleurs signé des accords de coopération avec deux entreprises satellitaires chinoises. Nous complétons ainsi le chaînon intermédiaire, ce qui renforcera notre efficacité sur la scène internationale. »

Objectif pour l’an prochain : la Lune

Le président de l’Agence spatiale turque, Yusuf Kirac, a pour sa part attiré l’attention sur l’évolution rapide des programmes spatiaux dans le monde, soulignant que, dans un contexte de guerres et de tensions multiples, la capacité des pays à accéder de manière autonome à l’espace devient de plus en plus cruciale.

Il a averti qu’un pays dépourvu de capacité propre d’accès à l’espace – qu’il s’agisse d’un port spatial ou de lanceurs – risquerait de se heurter à de sérieuses difficultés à l’avenir, mettant ainsi en avant l’importance des objectifs fixés par le Programme spatial national.

Abordant la « Mission lunaire », Yusuf Kirac a déclaré :

« Nous visons, l’an prochain, à devenir le septième pays à atteindre la Lune. Nous travaillons à cela avec nos propres ingénieurs, nos propres institutions, TUBITAK UZAY, DeltaV et de nombreux autres organismes qui leur apportent leur soutien. Les tests d’intégration se poursuivent actuellement à plein régime. Un accord a également été conclu avec SpaceX, qui assurera notre mise en orbite terrestre. La date exacte n’est pas encore définitivement fixée, mais nous envisageons un lancement au premier semestre 2027, probablement en juin. Que nous apportera cela ? Notamment, le système de propulsion hybride développé par DeltaV permettra d’assurer des transferts entre différentes orbites pour les satellites. »

Il a également révélé que la Türkiye construit actuellement son propre port spatial dans un pays tiers, en Somalie, précisant que le chantier se poursuit et que plusieurs entreprises étrangères ont déjà manifesté leur intérêt.

« Nous ne l’avons pas encore annoncé officiellement, je vous le confie ici, nous menons cela de manière assez discrète, mais tout le monde en a déjà connaissance. Ce sera assurément un changement de catégorie pour la Türkiye. Disposer d’une telle infrastructure vous pousse naturellement à produire vos propres fusées. Avec les nouvelles technologies, notamment celles des lanceurs, nous devons impérativement rattraper ce niveau », a-t-il affirmé.

Record du nombre d’articles scientifiques

Soulignant que l’économie spatiale mondiale dépasse désormais les 600 milliards de dollars et qu’elle devrait approcher les 2 000 milliards d’ici 2035, Yusuf Kirac a estimé que si l’État réalise les investissements nécessaires, le secteur privé doit lui aussi orienter ses capitaux et ses entrepreneurs vers ce domaine.

Il a en outre rappelé que le Congrès international d’astronautique (IAC) 2026 se tiendra cette année pour la première fois en Türkiye, réunissant à Antalya l’ensemble des acteurs du secteur, les universitaires, les instituts de recherche et de nombreux experts internationaux.

Concernant les publications scientifiques, Kirac a indiqué :

« Le record historique avait été établi il y a deux ans à Milan avec environ 7 000 articles. Cette année, à Antalya, grâce au soutien de l’ensemble de nos institutions, à nos visites dans les universités et les instituts, et aux efforts d’encouragement menés auprès des chercheurs, nous avons reçu environ 8 300 articles. Plus réjouissant encore : en 77 ans d’histoire, c’est la première fois qu’un pays soumet un volume aussi important. La Türkiye a envoyé à elle seule 1 810 articles, alors que nous participions auparavant avec à peine 60 ou 70 contributions. Bonne nouvelle également : la semaine dernière, près de 700 articles avaient déjà été acceptés. »

« Notre objectif est de poser les bases de coopérations stratégiques »

Le président de la conférence INSECSPACE’26, Ali Yazici, a déclaré que les participants s’étaient réunis afin de débattre de l’un des domaines stratégiques les plus déterminants pour l’avenir, à l’intersection des technologies spatiales, des systèmes satellitaires et de la cybersécurité.

Il a insisté sur le fait que l’espace n’est plus seulement un terrain de découvertes scientifiques ou d’avancées technologiques, mais constitue désormais un pilier fondamental de la compétition économique, de la souveraineté technologique, de la sécurité nationale et de l’indépendance stratégique.

« Les récents développements mondiaux, les conflits régionaux et la montée des tensions géopolitiques démontrent clairement que les systèmes satellitaires sont devenus indispensables dans tous les domaines de la vie, des communications à la défense, de la logistique à la gestion des infrastructures critiques. Les cybermenaces, les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement, les risques liés aux débris spatiaux, les activités de guerre électronique, les brouillages de signaux et les risques pesant sur la sécurité des données affectent directement non seulement la performance des infrastructures spatiales, mais aussi leur fiabilité, leur résilience et leur durabilité. C’est pourquoi INSECSPACE’26 n’est pas simplement une conférence, mais une plateforme où se rencontrent intelligence collective, vision stratégique et coopération intersectorielle. Notre objectif est de développer une culture de l’innovation axée sur la sécurité au sein de l’écosystème spatial, de réunir les institutions publiques, le secteur privé, l’industrie de défense, le monde académique et les communautés de R&D, et de poser les bases de futures coopérations stratégiques. »

À l’issue des discours d’ouverture, des trophées ont été remis aux sponsors. Dans le cadre de son partenariat mondial de communication, une plaque commémorative a également été décernée à Anadolu, réceptionnée par Serhat Akkan, directeur des informations économiques et financières de l’agence.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani