Erdogan et Mirziyoyev se sont rencontrés en marge du sommet informel de l'OTS au Kazakhstan pour aborder les relations bilatérales et les questions régionales

Les présidents turc et ouzbek discutent de la coopération en matière de défense et de commerce au Turkistan Erdogan et Mirziyoyev se sont rencontrés en marge du sommet informel de l'OTS au Kazakhstan pour aborder les relations bilatérales et les questions régionales

AA / Istanbul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré vendredi le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev dans la ville kazakhe de Turkistan, en marge du Sommet informel de Organisation des États turciques, a indiqué la Direction turque de la communication.

Les dirigeants ont discuté des relations bilatérales entre la Türkiye et l’Ouzbékistan, ainsi que des questions régionales et mondiales, selon un communiqué partagé par la direction sur la plateforme turque de médias sociaux NSosyal.

Lors de la rencontre, Erdogan a affirmé que les deux pays poursuivraient leurs efforts pour renforcer la coopération dans tous les domaines, notamment dans l’industrie de défense et le commerce, ajoute le communiqué.

Erdogan a également déclaré qu’il croyait que la Türkiye et l’Ouzbékistan renforceraient leur solidarité sur les plateformes internationales, et a invité Mirziyoyev au Sommet de l’OTS ainsi qu’à la COP31, qui se tiendront tous deux en Türkiye.

La réunion à huis clos, organisée à l’hôtel où séjournait Erdogan, s’est tenue en présence du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani