Les deux pays signent une lettre d’intention sur la coopération dans l’industrie de la défense à l’issue des discussions

Les ministres turc et belge de la Défense se rencontrent à Ankara Les deux pays signent une lettre d’intention sur la coopération dans l’industrie de la défense à l’issue des discussions

Le ministre turc de la Défense, Yasar Guler, a rencontré mercredi à Ankara son homologue belge Theo Francken, selon le ministère de la Défense.

Francken a été accueilli par une cérémonie militaire au ministère turc de la Défense nationale, où les hymnes nationaux des deux pays ont été joués avant que le ministre belge ne passe en revue la garde d’honneur.

Les deux ministres ont ensuite tenu des entretiens à huis clos, a indiqué le ministère.

À l’issue de la réunion, une lettre d’intention a été signée entre le ministère de la Défense nationale de la Türkiye, la Présidence des industries de défense et le ministère de la Défense de la Belgique.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du secrétaire des industries de défense de Türkiye, Haluk Gorgun, et du lieutenant-général Bernard Phaleg, directeur national de l’armement de la Belgique.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani