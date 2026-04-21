Signature d’un protocole d’échange de terrains pour des missions diplomatiques après des entretiens entre Hakan Fidan et Mulambo Haimbe

Les ministres des Affaires étrangères turc et zambien se rencontrent à Ankara Signature d’un protocole d’échange de terrains pour des missions diplomatiques après des entretiens entre Hakan Fidan et Mulambo Haimbe

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a rencontré son homologue zambien, Mulambo Haimbe, à Ankara, où les deux parties ont également signé un protocole portant sur l’échange de terrains destinés à des missions diplomatiques.

Selon un message partagé par le ministère turc des Affaires étrangères sur la plateforme de médias sociaux turque NSosyal, Fidan s’est entretenu mardi avec Haimbe dans la capitale.

À l’issue de la réunion, les deux pays ont signé un protocole intitulé « Protocole sur l’échange de terrains pour des missions diplomatiques entre le gouvernement de la République de Türkiye et le gouvernement de la République de Zambie », ont indiqué des sources diplomatiques.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani