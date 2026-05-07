Les dirigeants des banques participatives et de hauts responsables prennent part à cet événement consacré à la digitalisation dans l’avenir de la finance participative au Centre financier d’Istanbul

Le Sommet de la finance participative d’Anadolu débute au Centre financier d’Istanbul Les dirigeants des banques participatives et de hauts responsables prennent part à cet événement consacré à la digitalisation dans l’avenir de la finance participative au Centre financier d’Istanbul

Le Sommet de la finance participative de l'Agence Anadolu (AA), réunissant établissements financiers, responsables institutionnels et experts du secteur, a débuté ce jeudi au Centre financier d’Istanbul.

Le sommet propose plusieurs panels consacrés aux stratégies d’avenir des banques participatives, à l’économie participative de la Türkiye, aux produits d’investissement fondés sur la participation ainsi qu’au rôle de la digitalisation dans l’avenir de la finance participative.

AA et l’Association des banques participatives de Türkiye (TKBB) organisent cet événement avec la participation de dix établissements financiers turcs, notamment Vakif Katilim, Kuveyt Turk, Ziraat Katilim, Emlak Katilim, Albaraka, Turkiye Finans, Dunya Katilim, Hayat Finans, TOM Bank et Adil Katilim.

Le directeur général d’Anadolu, Serdar Karagöz, le président du Bureau des investissements et des finances de Türkiye, Burak Daglioglu, le président de la TKBB, Mehmet Ali Akben, ainsi que le vice-président turc, Cevdet Yilmaz, ont prononcé les discours d’ouverture.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba