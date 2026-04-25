Le protocole a été signé à Paris le 17 janvier 2025

Le protocole d’accord entre la Türkiye et l’OCDE publié dans le journal officiel Le protocole a été signé à Paris le 17 janvier 2025

AA / Istanbul / Asiye Yilmaz

Une décision du président Recep Tayyip Erdogan approuvant le protocole de renouvellement du mémorandum d’entente entre la Türkiye et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la création d’un Centre OCDE à Istanbul a été publiée dans le journal officiel samedi.

Le protocole, signé à Paris le 17 janvier 2025, est entré en vigueur le 13 janvier 2025 et a été publié dans le journal officiel.

Le mémorandum d’entente reste en vigueur selon ses termes et conditions actuels jusqu’au 13 janvier 2026.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz