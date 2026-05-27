Le président turc Recep Tayyip Erdogan célèbre la fête

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a célébré mercredi l’Aïd al-Adha, également appelée fête du Sacrifice, adressant un message de solidarité aux populations touchées par les conflits, notamment dans la bande de Gaza.

Dans un message publié à l’occasion de cette fête musulmane, Recep Tayyip Erdogan a qualifié l’Aïd al-Adha de « bénédiction spirituelle » et exprimé le souhait que cette célébration apporte « du bien » à la Türkiye, au peuple turc, au monde islamique et à l’ensemble de l’humanité.

« À tous nos frères et sœurs qui accueillent cette fête dans la tristesse, la douleur et une profonde souffrance dans différentes régions de notre géographie spirituelle, en particulier à Gaza, j’adresse, en mon nom et au nom de ma nation, mes plus forts messages de solidarité et je leur présente individuellement mes vœux pour l’Aïd al-Adha », a déclaré le chef de l’État turc.

Des millions de fidèles à travers la Türkiye ont accompli mercredi les prières marquant le premier jour de la fête.

L’Aïd al-Adha commémore la volonté du prophète Ibrahim (Abraham) de sacrifier son fils sur ordre de Dieu, avant qu’un bélier ne lui soit substitué au dernier moment par intervention divine.

À cette occasion, les musulmans procèdent traditionnellement au sacrifice rituel d’animaux et partagent la viande avec leurs proches et les personnes dans le besoin.



*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore