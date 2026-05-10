Le président turc Recep Tayyip Erdogan célèbre la Fête des Mères et salue le rôle des mères dans la société

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a adressé dimanche un message à l’occasion de la Fête des Mères, saluant le rôle central des mères au sein de la famille et de la société.

« Je félicite sincèrement nos mères, qui guident nos vies par leur compassion et leur sacrifice, à l’occasion de la fête des Mères », a déclaré le chef de l’État turc dans un communiqué.

Il a souligné que les mères occupent une place particulière dans la société et que leurs efforts ainsi que leurs contributions sont toujours valorés.

« En tant que membres d’une grande civilisation qui considère que “le paradis se trouve sous les pieds des mères”, nous honorons en permanence leur dévouement et œuvrons pour leur bien-être et leur paix », a-t-il ajouté.

Recep Tayyip Erdogan a également affirmé que les mères jouent un rôle déterminant dans la construction de l’avenir du pays. « Nous savons que nos mères ont la plus grande part dans l’édification d’une Türkiye forte », a-t-il déclaré, estimant que leurs contributions permettront de réaliser la vision du « Siècle de la Türkiye ».

Le président a enfin rendu hommage aux mères décédées, affirmant les commémorer « avec miséricorde et gratitude ».

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore