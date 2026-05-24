Le président turc Recep Erdogan tient une visioconférence avec Donald Trump et des dirigeants régionaux sur l’Iran

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a participé tôt dimanche à une visioconférence avec le président américain Donald Trump et plusieurs dirigeants régionaux afin d’évoquer les développements liés à l’Iran et à la situation au Moyen-Orient, selon la Direction de la communication de la présidence turque.

Ont également pris part à cette réunion le roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa, le président des Émirats arabes unis Mohammed bin Zayed Al Nahyan, l’émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, le roi de Jordanie Abdullah II, le chef de l’armée pakistanaise Asim Munir ainsi que des membres du gouvernement américain.

Cette réunion intervient après l’annonce faite par Donald Trump selon laquelle un accord avec l’Iran visant à mettre fin au conflit entre les deux pays « a été largement négocié, sous réserve de finalisation ».

Recep Tayyip Erdogan a salué le fait que le processus diplomatique avec l’Iran ait atteint le niveau évoqué par Donald Trump.

Le président turc a félicité les pays ayant contribué aux négociations et estimé qu’un accord avec Téhéran garantissant la libre circulation dans le détroit d’Ormuz contribuerait à la stabilité régionale.

Ankara fournira tout le soutien nécessaire à la mise en œuvre d’un éventuel accord avec Téhéran, a réaffirmé Erdoğan.

La Türkiye souhaite ouvrir une nouvelle ère dans laquelle les pays de la région ne représenteraient plus une menace les uns pour les autres, a-t-il déclaré, soulignant qu’« une paix juste n’aurait pas de perdants ».

Recep Tayyip Erdogan a rappelé que la Türkiye avait toujours défendu le règlement des différends par le dialogue et la diplomatie.

Il a ajouté qu’Ankara poursuivait ses efforts pour instaurer la paix dans la région et qu’elle estimait que des solutions adaptées pourraient être trouvées avec le temps à des questions jugées complexes, notamment le dossier nucléaire iranien.

Les États-Unis et l’Iran poursuivent actuellement des négociations, par l’intermédiaire d’Islamabad, autour de propositions et contre-propositions visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, tout en abordant les préoccupations liées au programme nucléaire iranien ainsi que la demande de levée des sanctions formulée par Téhéran.

Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis avaient reporté la reprise des frappes contre l’Iran à la suite de demandes formulées par les dirigeants du Golfe, ajoutant que des négociations sérieuses étaient en cours.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore

