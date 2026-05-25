- Le président turc Erdogan a déclaré qu'une nouvelle escalade dans la région ne profiterait à personne, soulignant l'importance de soutenir les efforts diplomatiques

Le président turc et le sultan d'Oman s'entretiennent sur des questions régionales et mondiales par téléphone - Le président turc Erdogan a déclaré qu'une nouvelle escalade dans la région ne profiterait à personne, soulignant l'importance de soutenir les efforts diplomatiques

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu par téléphone avec le sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq, pour discuter des relations bilatérales ainsi que des développements régionaux et mondiaux, a indiqué lundi la Direction de la communication de la Türkiye.

Au cours de l'appel, Erdogan a déclaré qu'une nouvelle escalade de la guerre dans la région ne profiterait à personne et a souligné l'importance de soutenir les efforts diplomatiques.

Il a indiqué que la Türkiye, conjointement avec les pays frères de la région, poursuit ses efforts en vue de parvenir à une paix durable.

Erdogan a également noté que la Türkiye s'emploie à assurer la paix et la stabilité dans les territoires palestiniens et qu'elle continuera d'apporter son soutien sur toutes les plateformes pour défendre les droits du peuple palestinien.

Le président turc a également présenté ses vœux de l'Aïd al-Adha au Sultan.