- Les attaques d'Israël contre la mission humanitaire n'arrêteront pas la solidarité internationale avec les Palestiniens ni la quête de justice, a déclaré Erdogan

Le président turc condamne "avec la plus grande fermeté" l'attaque d'Israël contre la Flottille mondiale Sumud - Les attaques d'Israël contre la mission humanitaire n'arrêteront pas la solidarité internationale avec les Palestiniens ni la quête de justice, a déclaré Erdogan

AA / Istanbul / Esra Tekin

Le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a condamné lundi "avec la plus grande fermeté" les actes de "piraterie et de banditisme" d'Israël à l'encontre de la Flottille mondiale Sumud.

S'adressant à la nation à l'issue d'une réunion du Cabinet à Ankara, Erdogan a affirmé que les attaques d'Israël contre la mission d'aide n'entraveraient ni la solidarité internationale avec les Palestiniens, ni la quête de justice.

Il a exhorté la communauté internationale à agir contre les "actes hors-la-loi" d'Israël.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh