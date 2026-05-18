Esra Tekin
18 Mai 2026•Mise à jour: 18 Mai 2026
AA / Istanbul / Esra Tekin
Le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a condamné lundi "avec la plus grande fermeté" les actes de "piraterie et de banditisme" d'Israël à l'encontre de la Flottille mondiale Sumud.
S'adressant à la nation à l'issue d'une réunion du Cabinet à Ankara, Erdogan a affirmé que les attaques d'Israël contre la mission d'aide n'entraveraient ni la solidarité internationale avec les Palestiniens, ni la quête de justice.
Il a exhorté la communauté internationale à agir contre les "actes hors-la-loi" d'Israël.
* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh