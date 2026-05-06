Les dirigeants algérien et turc devraient discuter des relations bilatérales, des développements régionaux et signer de nouveaux accords de coopération lors de cette visite prévue jusqu’à vendredi

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune attendu en Türkiye pour une visite officielle de trois jours Les dirigeants algérien et turc devraient discuter des relations bilatérales, des développements régionaux et signer de nouveaux accords de coopération lors de cette visite prévue jusqu’à vendredi

AA / Istanbul / Gizem Nisa Demir

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune entamera mercredi une visite officielle de trois jours en Türkiye, à l’invitation du président Recep Tayyip Erdogan, a annoncé le Directeur de la communication de la Présidence turque, Burhanettin Duran.

Dans le cadre de cette visite, la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau Türkiye-Algérie se tiendra jeudi à Ankara, selon Duran, qui s’exprimait sur la plateforme sociale NSosyal.

Cette réunion, à laquelle participeront plusieurs ministres des deux pays, permettra de passer en revue de manière globale les relations bilatérales avec l’Algérie, qualifiée de pays « ami et frère », et d’examiner les moyens de renforcer davantage la coopération.

Les discussions porteront également sur les développements régionaux et internationaux actuels, a ajouté Duran.

Plusieurs accords visant à consolider le cadre juridique des relations bilatérales devraient en outre être signés à l’occasion de cette visite.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore