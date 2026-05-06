Le président algérien Abdelmadjid Tebboune attendu en Türkiye pour une visite officielle de trois jours

Gizem Nisa Çebi Demir
06 Mai 2026•Mise à jour: 06 Mai 2026
AA / Istanbul / Gizem Nisa Demir
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune entamera mercredi une visite officielle de trois jours en Türkiye, à l’invitation du président Recep Tayyip Erdogan, a annoncé le Directeur de la communication de la Présidence turque, Burhanettin Duran.
Dans le cadre de cette visite, la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau Türkiye-Algérie se tiendra jeudi à Ankara, selon Duran, qui s’exprimait sur la plateforme sociale NSosyal.
Cette réunion, à laquelle participeront plusieurs ministres des deux pays, permettra de passer en revue de manière globale les relations bilatérales avec l’Algérie, qualifiée de pays « ami et frère », et d’examiner les moyens de renforcer davantage la coopération.
Les discussions porteront également sur les développements régionaux et internationaux actuels, a ajouté Duran.
Plusieurs accords visant à consolider le cadre juridique des relations bilatérales devraient en outre être signés à l’occasion de cette visite.
*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore