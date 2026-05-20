« Les normes du Financial Action Task Force (Groupe d'action financière) doivent être mises en œuvre de manière cohérente dans toutes les juridictions. Dans le cas contraire, les criminels trouveront toujours le maillon le plus faible »

Le ministre turc du Trésor et des Finances a participé à la conférence ministérielle "Pas de financement du terrorisme" « Les normes du Financial Action Task Force (Groupe d'action financière) doivent être mises en œuvre de manière cohérente dans toutes les juridictions. Dans le cas contraire, les criminels trouveront toujours le maillon le plus faible »

AA / Ankara

Le ministre turc du Trésor et des Finances, Mehmet Simsek, a indiqué que les normes du Financial Action Task Force (Groupe d'action financière GAFI) doivent être appliquées de manière cohérente dans toutes les juridictions, ajoutant : « Sinon, les criminels trouveront toujours le maillon le plus faible. »

Dans une publication sur son compte NSosyal, il a déclaré avoir participé à la 5ème édition de la conférence ministérielle « No Money for Terror » (Pas de financement du terrorisme) organisée à Paris.

Intervenant lors du panel intitulé « Preventing the Misuse of Financial Innovation for Terrorism Financing » (La prévention de l'utilisation abusive de l'innovation financière pour le financement du terrorisme), il a souligné que l’innovation financière comporte à la fois des opportunités et des risques, expliquant que les caractéristiques qui rendent les paiements plus rapides, moins coûteux et plus accessibles créent également de nouveaux canaux pour les criminels et les financeurs du terrorisme.

Il a ajouté que les cryptoactifs se trouvent désormais au cœur de ce nouvel environnement de risque, permettant des transferts transfrontaliers rapides, une liquidité mondiale en un clic et des transactions en quelques secondes, tout en facilitant parfois l’anonymat des utilisateurs.

Selon le GAFI, les « stablecoins » deviennent de plus en plus un outil privilégié par les financeurs du terrorisme, en raison de leur stabilité de valeur, de leur transférabilité instantanée à l’international et de leur accessibilité, ce qui peut favoriser leur détournement.

Il a conclu en soulignant que l’absence de cohérence dans l’application des standards équivaut, en pratique, à ne pas les appliquer du tout.

- « Une coopération internationale forte reste d’une importance vitale. »

Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Simsek, a souligné que la Türkiye a agi tôt et de manière déterminée face aux risques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) liés aux cryptoactifs.

Il a rappelé que, dès 2021, les prestataires de services sur cryptoactifs ont été inclus dans le champ des obligations concernées, que la « règle de voyage » a été mise en œuvre, et que des exigences de licence et de conformité ont été instaurées.

Il a également indiqué que les distributeurs automatiques de cryptoactifs (crypto ATM) ont été totalement interdits en raison du niveau élevé des risques. Dans certains domaines, la Türkiye est allée au-delà des recommandations du Financial Action Task Force, notamment en imposant des limites quotidiennes de 3 000 dollars et mensuelles de 50 000 dollars pour les transferts de stablecoins, ainsi que des délais d’attente obligatoires pour les opérations ne respectant pas les exigences de la « règle de voyage ».

Il a souligné que les fonds liés aux réseaux criminels peuvent être transférés en quelques secondes et que la coopération internationale doit donc fonctionner à la même vitesse. Dans ce cadre, il a insisté sur l’importance de pouvoir transmettre les informations en quelques heures, et non en plusieurs semaines, lorsqu’un portefeuille suspect est identifié.

Enfin, il a rappelé que l’innovation financière va continuer à évoluer, tout comme les risques associés, ce qui rend la coopération internationale solide toujours indispensable.

*Traduit du turc par Ayse Bashoruz