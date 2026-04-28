Hakan Fidan rencontre Borjana Kristo à Dubrovnik en marge de l’Initiative des Trois Mers

Le ministre turc des Affaires étrangères rencontre la présidente du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine Hakan Fidan rencontre Borjana Kristo à Dubrovnik en marge de l’Initiative des Trois Mers

AA / Istanbul / Busranur Keskinlic et Esra Tekin

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a rencontré mardi Borjana Kristo, présidente du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, en Croatie.

Selon des sources diplomatiques, Fidan a rencontré Kristo en marge du 11ᵉ sommet de l’Initiative des Trois Mers, organisé dans la ville de Dubrovnik.

Le ministère des Affaires étrangères turc a précisé que Fidan participait au sommet au nom du président Recep Tayyip Erdogan.

L’Initiative des Trois Mers est une plateforme de niveau présidentiel lancée en 2015, rassemblant 12 États membres de l’UE situés entre les mers Baltique, Adriatique et Noire, afin de renforcer la connectivité régionale et l’intégration économique.

Elle soutient la coopération dans les corridors de transport, la sécurité énergétique et les infrastructures numériques, dans le but de réduire les écarts de développement en Europe centrale et orientale et de renforcer la résilience stratégique de la région dans le cadre de l’UE.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz