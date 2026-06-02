Le ministre turc des Affaires étrangères reçu par le Premier ministre singapourien

Büşra Nur Çakmak
02 Juin 2026•Mise à jour: 02 Juin 2026
Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a été reçu mardi par le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, dans le cadre d’une visite officielle dans la cité-État d’Asie du Sud-Est.
La rencontre s’est tenue à Singapour, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans une publication sur NSosyal, la plateforme de médias sociaux turque.
Hakan Fidan s’est également entretenu avec son homologue singapourien, Vivian Balakrishnan, selon une autre publication du ministère.
Cette visite s’inscrit dans les efforts visant à renforcer les relations bilatérales et à examiner des questions d’intérêt commun entre les deux pays.
*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani