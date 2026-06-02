Fidan rencontre également son homologue singapourien Balakrishnan dans le cadre de sa visite officielle dans la cité-État d’Asie du Sud-Est

Le ministre turc des Affaires étrangères reçu par le Premier ministre singapourien Fidan rencontre également son homologue singapourien Balakrishnan dans le cadre de sa visite officielle dans la cité-État d’Asie du Sud-Est

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a été reçu mardi par le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, dans le cadre d’une visite officielle dans la cité-État d’Asie du Sud-Est.

La rencontre s’est tenue à Singapour, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans une publication sur NSosyal, la plateforme de médias sociaux turque.

Hakan Fidan s’est également entretenu avec son homologue singapourien, Vivian Balakrishnan, selon une autre publication du ministère.

Cette visite s’inscrit dans les efforts visant à renforcer les relations bilatérales et à examiner des questions d’intérêt commun entre les deux pays.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani