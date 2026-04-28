Le ministre turc des Affaires étrangères Fidan participe au sommet de l’Initiative des Trois Mers en Croatie Hakan Fidan représente le président Recep Tayyip Erdogan lors du 11e sommet tenu à Dubrovnik

AA / Istanbul / Seyit Kurt

Le ministre des Affaires étrangères de la Türkiye, Hakan Fidan, a assisté au 11e sommet de l’Initiative des Trois Mers en Croatie, représentant le président Recep Tayyip Erdogan, a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères.

Dans une déclaration partagée sur la plateforme de médias sociaux turque NSosyal, le ministère a indiqué que Fidan a participé au sommet tenu dans la ville croate de Dubrovnik au nom du président Erdogan.

L’Initiative des Trois Mers rassemble des pays situés entre les mers Baltique, Adriatique et Noire afin de renforcer la coopération régionale dans des domaines tels que l’énergie, les transports et les infrastructures numériques.

Lancée en 2015, l’Initiative des Trois Mers est une plateforme de niveau présidentiel réunissant 12 États membres de l’Union européenne situés entre les mers Baltique, Adriatique et Noire afin de renforcer la coopération régionale. L’initiative se concentre sur l’amélioration de la connectivité, notamment dans les domaines des transports, de l’énergie et des infrastructures numériques, afin de soutenir le développement économique et la cohésion en Europe centrale et orientale.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz