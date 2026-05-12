Le ministre belge de la Défense salue l’émergence de la Türkiye comme « puissance maritime »

İlayda Çakırtekin
12 Mai 2026•Mise à jour: 12 Mai 2026
AA / Istanbul
Le ministre belge de la Défense Theo Francken a salué ce mardi l’émergence de la Türkiye comme « puissance maritime », affirmant que le pays développait rapidement son industrie navale militaire alors que l’attention internationale reste focalisée sur la rivalité entre les États-Unis et la Chine.
« Alors que tous les regards sont tournés vers la course aux armements navals entre la Chine et les États-Unis, la Türkiye émerge discrètement comme une puissance maritime », a écrit Theo Francken sur le réseau social américain X après une visite du chantier naval Sedef Shipyard à Istanbul.
Le ministre belge a souligné que la Türkiye construisait localement des sous-marins, corvettes, frégates, destroyers et porte-avions, estimant que ces équipements étaient produits « rapidement », avec une « haute qualité » et à des « prix compétitifs ».
Selon lui, les navires militaires turcs gagnent progressivement des parts sur le marché international.
Theo Francken a également mis en avant la croissance économique turque au cours des vingt dernières années, affirmant que le pays était parvenu à sortir de la forte période inflationniste traversée ces dernières années.
« Les périodes difficiles exigent des mesures difficiles », a-t-il déclaré.
Le ministre belge a par ailleurs décrit Istanbul comme « une porte d’entrée vers l’Asie centrale et le monde arabe », y compris dans le domaine médiatique.
Theo Francken fait partie de la délégation accompagnant la reine Mathilde de Belgique, arrivée dimanche à Istanbul dans le cadre d’une mission économique de haut niveau destinée à renforcer les relations commerciales et les investissements entre Bruxelles et Ankara.
* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy