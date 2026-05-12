Theo Francken estime que la Türkiye renforce rapidement son industrie navale militaire et gagne du terrain sur le marché mondial de la défense

Le ministre belge de la Défense salue l’émergence de la Türkiye comme « puissance maritime » Theo Francken estime que la Türkiye renforce rapidement son industrie navale militaire et gagne du terrain sur le marché mondial de la défense

AA / Istanbul

Le ministre belge de la Défense Theo Francken a salué ce mardi l’émergence de la Türkiye comme « puissance maritime », affirmant que le pays développait rapidement son industrie navale militaire alors que l’attention internationale reste focalisée sur la rivalité entre les États-Unis et la Chine.

« Alors que tous les regards sont tournés vers la course aux armements navals entre la Chine et les États-Unis, la Türkiye émerge discrètement comme une puissance maritime », a écrit Theo Francken sur le réseau social américain X après une visite du chantier naval Sedef Shipyard à Istanbul.

Le ministre belge a souligné que la Türkiye construisait localement des sous-marins, corvettes, frégates, destroyers et porte-avions, estimant que ces équipements étaient produits « rapidement », avec une « haute qualité » et à des « prix compétitifs ».

Selon lui, les navires militaires turcs gagnent progressivement des parts sur le marché international.

Theo Francken a également mis en avant la croissance économique turque au cours des vingt dernières années, affirmant que le pays était parvenu à sortir de la forte période inflationniste traversée ces dernières années.

« Les périodes difficiles exigent des mesures difficiles », a-t-il déclaré.

Le ministre belge a par ailleurs décrit Istanbul comme « une porte d’entrée vers l’Asie centrale et le monde arabe », y compris dans le domaine médiatique.

Theo Francken fait partie de la délégation accompagnant la reine Mathilde de Belgique, arrivée dimanche à Istanbul dans le cadre d’une mission économique de haut niveau destinée à renforcer les relations commerciales et les investissements entre Bruxelles et Ankara.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy