La plateforme ALKA-KAPLAN HYBRID de système d’arme à énergie dirigée, développée par ROKETSAN et FNSS et connue du grand public comme le « canon laser », sera présentée à SAHA 2026 avec des capacités supplémentaires

Le cœur de la technologie battra à SAHA - Le « système d’arme laser » turc arrive avec de nouvelles capacités La plateforme ALKA-KAPLAN HYBRID de système d’arme à énergie dirigée, développée par ROKETSAN et FNSS et connue du grand public comme le « canon laser », sera présentée à SAHA 2026 avec des capacités supplémentaires

AA / Ankara / Firdevs Bulut Kartal

Les véhicules blindés de combat développés par l’industrie de défense turque seront exposés avec leurs équipements et capacités les plus récents à l’occasion du salon international de l'industrie de la défense, de l'aéronautique et de l'espace SAHA 2026.

Organisé par SAHA Istanbul, principal regroupement de défense, d’aéronautique et d’espace de la Türkiye et d’Europe, le salon se tiendra du 5 au 9 mai au Centre des expositions d’Istanbul.

Dans ce neuvième volet du dossier d’Anadolu consacré au thème « Le cœur de la technologie battra à SAHA », focus sur les innovations qui seront mises en avant dans le domaine des véhicules blindés de combat.

Acteur mondial de l’industrie turque des véhicules militaires terrestres, FNSS présentera sur son stand plusieurs plateformes récemment intégrées à l’inventaire des forces de sécurité, ainsi que leurs nouvelles capacités.

Fruit de la coopération entre ROKETSAN et FNSS, la plateforme ALKA-KAPLAN HYBRID de système d’arme à énergie dirigée (YESS), dévoilée pour la première fois lors du salon IDEF 2025, sera de nouveau exposée à SAHA 2026 avec des capacités additionnelles acquises au cours de l’année écoulée.

Issue de l’intégration du système d’arme à énergie dirigée ALKA de ROKETSAN et de la plateforme porteuse hybride KAPLAN de FNSS, cette solution dispose de capacités de détection et de neutralisation contre les mini et micro drones à voilure fixe ou tournante ainsi que contre les munitions rôdeuses.

L’unité génératrice diesel fournissant l’énergie électrique nécessaire au système de propulsion électrique a été conçue par FNSS puis intégrée au véhicule. Fonctionnant dans les plages de vitesse et de couple les plus efficientes, cette unité produit l’électricité requise pour assurer à la fois les besoins de mobilité du véhicule et l’alimentation à haute tension exigée par les armes de nouvelle génération comme ALKA, sans nécessiter de source énergétique additionnelle embarquée.

Le système ALKA YESS apparaît ainsi comme l’une des solutions de défense les plus rentables face aux menaces asymétriques. Parallèlement, ROKETSAN poursuit le développement de la plateforme ainsi que de nouvelles sous-technologies avancées destinées à en accroître encore les performances.

Nouvelle génération de blindé : PARS ALPHA

Le stand de FNSS accueillera également le véhicule blindé de combat à roues de nouvelle génération PARS ALPHA 8x8, équipé de la tourelle téléopérée TEBER-II 30/40.

Le PARS ALPHA 8x8 réunit sur une seule plateforme des technologies de pointe en matière de mobilité, de survivabilité, de robustesse, de conscience situationnelle et de soutien de vie, ouvrant la voie à une nouvelle génération de blindés.

La tourelle téléopérée TEBER-II 30/40, conçue par FNSS, est dotée d’un canon automatique de 30 mm à double alimentation. Grâce à une architecture adaptable, le tube de 30 mm peut être remplacé par un tube de 40 mm sans modification majeure des composants principaux, permettant à l’utilisateur d’augmenter facilement sa puissance de feu selon les besoins opérationnels. Une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm complète l’armement principal.

ZAHA, le véhicule amphibie le plus rapide

Le véhicule blindé amphibie d’assaut ZAHA, actuellement en service dans l’inventaire des forces navales turques, figurera également parmi les matériels présentés.

ZAHA se distingue par sa capacité à franchir à très grande vitesse la distance séparant un navire de débarquement du littoral lors d’une opération amphibie. Durant la phase de débarquement, il peut être mis à l’eau depuis les bâtiments d’assaut, parcourir rapidement la zone maritime intermédiaire et permettre aux troupes de rejoindre la terre sous protection blindée et avec appui-feu.

Considéré comme le véhicule amphibie le plus rapide dont disposent les forces armées turques, ZAHA combine les exigences propres aux opérations terrestres et navales, réunissant sur une même plateforme l’ensemble des caractéristiques attendues d’un véhicule militaire terrestre et d’un véhicule militaire maritime.

IZCI, multiplicateur de force pour les missions de reconnaissance

Le véhicule de commandement et de contrôle İZCİ 6x6, dont les livraisons à l’armée turque arrivent à leur terme dans le cadre du projet de véhicules blindés tactiques spéciaux à roues, sera lui aussi exposé.

Constituant un important multiplicateur de force, ces véhicules permettent l’exécution instantanée de missions de reconnaissance rapides et de haute qualité grâce à leur système centralisé de commandement et de contrôle.

Les véhicules PARS IZCI ont été spécialement conçus pour les opérations de reconnaissance et de sécurité intérieure. Grâce à leur haut niveau de conscience situationnelle, ils offrent un avantage tactique à leurs utilisateurs et disposent d’une grande mobilité sur tous types de terrains.

Ils assurent en outre des missions sous une protection balistique et antimines élevée. Le niveau de protection du PARS IZCI atteint ainsi celui des véhicules protégés contre les mines destinés au transport de personnel, tout en intégrant simultanément les capacités attendues d’un blindé de combat moderne.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani