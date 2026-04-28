La Türkiye s’apprête à imposer une réglementation stricte sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans

AA / Ankara

La ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Ozdemir Goktas, a annoncé que la Türkiye s’apprête à imposer une réglementation stricte sur les réseaux sociaux afin de mieux protéger les enfants de moins de 15 ans.

Lors d’une intervention à la table des éditeurs d’Anadolu (AA), la ministre a détaillé les principales mesures prévues : l’obligation pour les plateformes de mettre en place un système de vérification de l’âge, la désignation d’un représentant légal pour les réseaux sociaux comptant plus d’un million d’utilisateurs, ainsi que le retrait obligatoire des contenus inappropriés dans un délai d’une heure.

« Notre objectif n’est pas d’interdire, mais de réguler, de trouver un interlocuteur et de faire entendre nos sensibilités », a-t-elle souligné.

La ministre a également indiqué qu’un règlement d’application serait publié prochainement, et que l’ensemble de ces dispositions entrerait pleinement en vigueur dans les six mois suivant sa publication.

Elle a ajouté que la Türkiye souhaite se positionner parmi les pays pionniers en matière de protection des mineurs dans l’environnement numérique.

Goktas a par ailleurs défendu une approche globale de la politique familiale et démographique.

Elle a rappelé que la Türkiye, bien qu’elle dispose encore d’une population relativement jeune et dynamique par rapport à l’Europe, fait face à un vieillissement progressif et à une baisse de son taux de fécondité, actuellement à 1,48 enfant par femme.

Parmi les mesures déjà adoptées figurent l’allongement du congé de maternité de 16 à 24 semaines, le doublement du congé de paternité (porté à 10 jours), des aides financières à la naissance, un crédit mariage pour les jeunes couples, ainsi que le développement des crèches et la mise en place d’un travail à temps partiel pour les parents de jeunes enfants.

La ministre a insisté sur le fait que la famille reste « le plus grand atout » et « le havre de paix » de la Türkiye, et que toutes ces politiques visent à la protéger et à la renforcer face aux défis du numérique et du vieillissement démographique.