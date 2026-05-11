Le ministre turc des Transports affirme qu'une connectivité renforcée est vitale face aux risques géopolitiques et liés aux chaînes d'approvisionnement

La Türkiye met en avant la connectivité des transports et la coopération en matière d'investissements avec la Belgique Le ministre turc des Transports affirme qu'une connectivité renforcée est vitale face aux risques géopolitiques et liés aux chaînes d'approvisionnement

AA / Istanbul / Emirhan Yilmaz et Fahri Aksut

Le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloglu, a souligné lundi l'importance d'une connectivité des transports renforcée et de voies commerciales alternatives lors de pourparlers sur l'élargissement de la coopération économique entre la Türkiye et la Belgique.

S'exprimant lors d'un panel économique de haut niveau à Istanbul, en présence de la reine Mathilde de Belgique et d'une délégation belge, Uraloglu a déclaré que les deux pays devraient approfondir leur coopération et augmenter les investissements mutuels dans des secteurs tels que le commerce, les transports, la technologie et la défense.

Il a souligné la nécessité de stimuler la connectivité et de développer des itinéraires alternatifs pour faciliter le commerce mondial dans un contexte de risques croissants liés à la géopolitique et aux chaînes d'approvisionnement.

Uraloglu a indiqué que la Türkiye sert de hub central, offrant un accès, dans un rayon de quatre heures de vol, à 67 pays représentant un produit intérieur brut combiné de 1 500 milliards de dollars.

Il a souligné l'importance stratégique du Corridor médian, une route commerciale reliant l'Asie et l'Europe via la Türkiye, en désignant le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars et le tunnel ferroviaire sous-marin de Marmaray comme des composantes clés de cet itinéraire.

Le ministre a également détaillé le projet de la Route de développement, un corridor autoroutier et ferroviaire de 1 200 kilomètres (745 miles) impliquant les Émirats arabes unis, le Qatar, la Türkiye et l'Irak. Ce projet, qui part du Grand Port de Fav en Irak, pourrait être achevé d'ici cinq à six ans et offrir une alternative vitale au détroit d'Ormuz, a-t-il précisé.

Il a en outre annoncé que le gouvernement prévoit d'investir environ 8 milliards de dollars dans une nouvelle ligne ferroviaire sur le pont Yavuz Sultan Selim afin de contribuer à résoudre les problèmes de capacité à Istanbul.

Abordant les objectifs environnementaux, Uraloglu a noté que le transport maritime représente plus de 80 % du commerce mondial, tout en affirmant que l'expansion des réseaux ferroviaires offre un moyen plus pratique de réduire les émissions à court terme.

Il a ajouté avoir conclu un accord avec le ministre-président flamand Matthias Diependaele pour développer davantage les relations bilatérales dans les secteurs maritime et ferroviaire.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh