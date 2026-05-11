Prévot a déclaré à Anadolu que la Türkiye est un « partenaire stratégique » ainsi que la deuxième armée de l'OTAN

La Türkiye, « gardienne du flanc sud-est du continent européen », selon le ministre belge des Affaires étrangères Prévot a déclaré à Anadolu que la Türkiye est un « partenaire stratégique » ainsi que la deuxième armée de l'OTAN

La Belgique considère la Türkiye comme un allié stratégique clé de l'OTAN et la « gardienne du flanc sud-est du continent européen », a déclaré lundi à Anadolu le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot.

S'exprimant en réponse aux questions d'Anadolu lors d'un point de presse à Istanbul, Prévot a indiqué que la position géopolitique et les capacités militaires de la Türkiye en font un partenaire indispensable pour l'Europe et l'OTAN.

« Vous êtes le gardien du flanc sud-est du continent européen. Bien entendu, nous considérons que la Türkiye, en tant que deuxième armée au sein de l'OTAN, est véritablement un partenaire stratégique », a-t-il affirmé.

Prévot a également salué les investissements à long terme de la Türkiye dans le domaine de la défense, notant qu'Ankara a considérablement augmenté ses dépenses militaires au cours de la dernière décennie.

Ces remarques interviennent après qu'Anadolu lui a demandé si la Türkiye pourrait jouer un rôle plus important dans le renforcement de la défense européenne, à l'heure où le président américain Donald Trump a soulevé à plusieurs reprises la possibilité de réduire ou de relocaliser les troupes américaines stationnées en Europe.

Prévot a déclaré que la Belgique n'était pas actuellement préoccupée par un éventuel retrait militaire américain du continent, ajoutant que la réorientation stratégique de Washington fait l'objet de discussions depuis des années.

« Nous savons depuis longtemps que les États-Unis envisagent à juste titre d'organiser différemment leur présence militaire sur le continent européen, en prenant en considération toutes les régions du monde », a-t-il expliqué.

« Je pense qu'une telle démarche serait négociée et discutée avec les autres gouvernements », a-t-il ajouté.

Le ministre belge a par ailleurs indiqué que son pays s'engageait à augmenter ses dépenses militaires, après avoir atteint l'année dernière l'objectif de 2 % du PIB fixé par l'OTAN.

« Nous continuerons à investir car nous souhaitons également rester un partenaire fiable au sein de l'OTAN », a-t-il assuré.

Concernant les relations entre la Türkiye et l'UE, Prévot a déclaré que la Belgique soutenait la révision de l'union douanière Türkiye-UE, faisant valoir que le cadre actuel ne reflète plus les réalités économiques d'aujourd'hui.

« Cela n'a aucun sens de gérer les questions économiques en 2026 avec un cadre économique datant d'il y a trois décennies », a-t-il souligné, en référence à l'accord signé en 1996.

Il a précisé que l'accord actuel se concentre principalement sur les marchandises, tout en omettant de traiter de manière adéquate les services et les mécanismes modernes de règlement des différends.

« C'est un atout majeur pour la Türkiye, mais aussi pour l'UE », a affirmé Prévot, ajoutant que Bruxelles et Ankara devraient aller « plus vite et plus loin » pour actualiser ce cadre.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh