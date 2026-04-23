- Le document a été signé lors d’une rencontre entre le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et la secrétaire britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement Yvette Cooper

La Türkiye et le Royaume-Uni signent à Londres un document cadre de « partenariat stratégique » - Le document a été signé lors d’une rencontre entre le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et la secrétaire britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement Yvette Cooper

AA/Istanbul/Fatma Zehra Solmaz

La Türkiye et le Royaume-Uni ont signé jeudi un « document-cadre de partenariat stratégique », ouvrant la voie à un renforcement des relations bilatérales et à une coopération élargie à travers un dialogue plus étroit.

Selon un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères publié sur le réseau social américain X, le document a été signé lors d’une rencontre à Londres entre le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et la secrétaire britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement Yvette Cooper.

Dans un communiqué, le gouvernement britannique a indiqué que ce cadre « crée une base solide pour renforcer le dialogue et la coopération entre nos deux pays, en tant qu’alliés de l’OTAN et partenaires stratégiques partageant une amitié historique, d’excellentes relations bilatérales et des positions communes sur de nombreuses questions internationales et défis mondiaux, notamment une forte volonté de sécurité et de stabilité au Moyen-Orient ».

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir