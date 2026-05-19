Sous l’impulsion de l’ambassadeur turc à Tunis Ahmet Misbah Demircan, plusieurs entreprises turques ont annoncé de nouveaux investissements en Tunisie dans les secteurs du textile, de l’aéronautique, de l’agroalimentaire et de l’industrie maritime

La Türkiye et la Tunisie renforcent leur coopération bilatérale à travers de nouveaux investissements Sous l’impulsion de l’ambassadeur turc à Tunis Ahmet Misbah Demircan, plusieurs entreprises turques ont annoncé de nouveaux investissements en Tunisie dans les secteurs du textile, de l’aéronautique, de l’agroalimentaire et de l’industrie maritime

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Plusieurs entreprises turques ont annoncé de nouveaux investissements en Tunisie dans les secteurs du textile, de l’aéronautique, de l’agroalimentaire et de l’industrie maritime, illustrant le dynamisme croissant des relations économiques entre Tunis et Ankara.

Ces annonces ont été faites à l’occasion de l'inauguration des locaux de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-turque (CCITT), sous l’impulsion de l’ambassadeur turc à Tunis Ahmet Misbah Demircan. L’ambassadeur a par ailleurs souligné à cette occasion l’importance accordée par les deux pays au développement des relations économiques et commerciales bilatérales.

L’événement, organisé début mai à Tunis, a réuni des représentants de près de 200 entreprises tunisiennes et turques, actives dans des secteurs variés allant du textile à l’agroalimentaire.

La relance de la CCITT marque également une restructuration de cette organisation créée en 2018, désormais dirigée par l’homme d’affaires turc Selcuk Yilmaz, actif depuis plusieurs années dans le secteur textile en Tunisie.

Les autorités tunisiennes ont salué cet élan, que la directrice du marketing international de l’Agence tunisienne de promotion de l’investissement extérieur, Sureyya el-Kayati qualifie « d’étape importante » pour les relations économiques bilatérales, mettant en avant la position stratégique de la Tunisie comme porte d’accès aux marchés africains et européens.

Ces initiatives ont également trouvé un écho favorable dans plusieurs médias spécialisés et internationaux, notamment Africa Intelligence, qui souligne le tournant pragmatique adopté par Ankara et Tunis, privilégiant les échanges économiques et industriels.