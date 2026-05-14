Les accords signés par des entreprises telles qu’ASELSAN, Turkish Aerospace et FNSS visent à élargir la coopération dans les secteurs de la défense et de l’aéronautique

La Türkiye et la Belgique signent six accords de coopération stratégique Les accords signés par des entreprises telles qu’ASELSAN, Turkish Aerospace et FNSS visent à élargir la coopération dans les secteurs de la défense et de l’aéronautique

AA / Ankara

Des représentants des industries de défense turque et belge ont signé six accords stratégiques de coopération lors de la visite de la mission économique belge en Türkiye.

Lors d’une cérémonie de signature, SAHA Istanbul et Agoria BSDI ont signé un protocole d’accord (MOU) visant à promouvoir la coopération dans les domaines de l’innovation en défense et en aviation.

Le protocole, destiné à renforcer les liens entre les industries de défense turque et belge, établira un cadre pour des activités de recherche conjointes, une coopération technologique et l’échange de pratiques professionnelles.

L’entreprise turque de défense FNSS et John Cockerill Defense SA ont également signé un protocole d’accord pour développer conjointement et explorer les marchés existants et nouveaux.

Grâce à cet accord, les deux entreprises ont réaffirmé leur engagement commun à fournir des véhicules blindés de haute qualité à des clients du monde entier.

La cérémonie a également été marquée par la signature d’accords entre BTMco et ABC, ALTUNA International Engineering et New Lachaussee, Turkish Aerospace et SONACA, ainsi qu’entre Aselsan et XO Advanced Systems, ouvrant la voie à une coopération dans divers domaines.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani