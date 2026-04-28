Le groupe de travail conjoint Türkiye-Arménie se réunit dans la province orientale turque de Kars et souligne l’importance de la liaison ferroviaire pour la connectivité régionale

La Türkiye et l’Arménie soulignent l’importance de rouvrir la ligne ferroviaire Kars-Gyumri dès que possible Le groupe de travail conjoint Türkiye-Arménie se réunit dans la province orientale turque de Kars et souligne l’importance de la liaison ferroviaire pour la connectivité régionale

AA / Istanbul / Seyit Kurt

La Türkiye et l’Arménie ont souligné l’importance de rouvrir la ligne ferroviaire Kars-Gyumri dès que possible afin d’améliorer les liaisons de transport régionales, a indiqué mardi le ministère turc des Affaires étrangères à l’issue d’une réunion du groupe de travail conjoint.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que le groupe de travail conjoint Türkiye-Arménie sur la réhabilitation et la remise en service de la ligne ferroviaire Kars-Gyumri s’est réuni le 28 avril dans la province orientale turque de Kars.

La réunion s’est tenue conformément aux accords conclus dans le cadre du processus de normalisation entre les deux pays, selon le communiqué.

Les deux parties ont souligné l’importance de mettre en service cette ligne ferroviaire dès que possible afin de renforcer la connectivité des transports régionaux.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz