« Notre préoccupation la plus urgente est de vérifier que le cessez-le-feu est respecté », a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères

La Türkiye estime qu’il y a suffisamment de volonté des deux côtés pour arrêter la guerre États‑Unis‑Iran « Notre préoccupation la plus urgente est de vérifier que le cessez-le-feu est respecté », a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères

AA / Istanbul

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, estime que les États-Unis et l’Iran manifestent actuellement « suffisamment de volonté » pour arrêter la guerre et parvenir à un règlement durable, tout en avertissant qu’une reprise des hostilités nuirait à la stabilité régionale et à l’économie mondiale.

S’exprimant lors d’une interview accordée à Resul Serdar d’Al Jazeera diffusée mardi, Fidan a indiqué que la priorité immédiate de la Türkiye est de s’assurer que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran continue de tenir.

« Notre préoccupation la plus urgente est de vérifier que le cessez-le-feu est respecté, c’est ce qui nous importe pour le moment », a déclaré Fidan.

« Je pense qu’il y a maintenant suffisamment de volonté… des deux côtés pour arrêter la guerre », a-t-il ajouté.

Fidan a averti que la reprise des combats pourrait entraîner une instabilité plus large et accentuer les inquiétudes concernant l’économie mondiale et la sécurité énergétique.

« La situation est sujette à escalade, elle est sujette à de nouvelles tragédies et drames, et à des effets négatifs pour l’économie mondiale comme pour la stabilité régionale », a-t-il déclaré.

Le ministre turc des Affaires étrangères a également souligné l’importance de rétablir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz aux conditions antérieures à la guerre.

« Nous voulons voir le passage libre de tous les navires, comme c’était le cas avant la guerre », a-t-il précisé.

« Le statu quo avant la guerre était ce dont tout le monde bénéficiait », a-t-il ajouté, avertissant que l’imposition d’un nouvel arrangement sans large acceptation internationale pourrait devenir « une nouvelle source de conflit ».

Fidan a également indiqué que la Türkiye soutient les efforts de médiation dirigés par le Pakistan et coordonnés avec des pays de la région, dont le Qatar.

Il a affirmé qu’Ankara estime possible de réviser les propositions existantes entre les États-Unis et l’Iran et de trouver une « formulation acceptable » sur laquelle les deux parties peuvent s’entendre.

« Parfois, lors de la médiation, la chose la plus difficile est lorsque l’on est bloqué, et qu’on cherche des idées créatives », a déclaré Fidan.

« Il faut donc des partenaires extérieurs, des partenaires de confiance », a-t-il ajouté, soulignant que les pays de la région tentent de contribuer au processus diplomatique.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz