Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot a plaidé pour un renforcement de la coopération stratégique et économique avec la Türkiye, jugeant impossible d’imaginer la sécurité européenne sans Ankara

La Türkiye est indispensable à l’architecture sécuritaire européenne, affirme la Belgique Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot a plaidé pour un renforcement de la coopération stratégique et économique avec la Türkiye, jugeant impossible d’imaginer la sécurité européenne sans Ankara

AA / Bruxelles / Selen Valente

Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot a souligné le rôle de la Türkiye dans l’architecture sécuritaire européenne et exprimé la volonté de renforcer la coopération économique et stratégique entre les deux pays.

« Il n’est pas possible de discuter d’une architecture de sécurité européenne sans la Türkiye », a déclaré Maxime Prévot dans un entretien accordé jeudi à Anadolu.

Le chef de la diplomatie belge a estimé que la Türkiye avait réduit le taux de pauvreté et amélioré les conditions de vie au fil des années, devenant aujourd’hui « plus que jamais » un acteur géopolitique stratégique.

Il a également rappelé l’ancienneté des relations entre la Belgique et la Türkiye, évoquant le premier traité d’amitié signé avec l’Empire ottoman en 1838. Il a souligné que la Belgique était représentée à la cour du sultan à Istanbul bien avant de nombreux autres pays européens.

Mission économique

Maxime Prévot a aussi insisté sur l’importance de la mission économique belge en Türkiye, présidée par la reine Mathilde de Belgique, prévue du 10 au 14 mai.

Selon lui, cette mission constituera une opportunité de renforcer le partenariat bilatéral sur les plans économique, universitaire et institutionnel.

Quelque 400 personnes doivent participer à cette mission en Türkiye, a-t-il précisé.

« Nous avons réellement l’intention de renforcer le niveau de notre coopération commerciale. C’est l’un des premiers objectifs », a-t-il ajouté.

Le ministre belge a également indiqué qu’environ 40 accords devraient être signés dans les domaines de la sécurité sociale, des transports, de la gestion portuaire, de la logistique, de l’aérospatial et de la défense.

« La Türkiye est le cinquième marché d’exportation de la Belgique hors Union européenne. Cela représente énormément », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la nécessité d’accroître les investissements des entreprises turques en Belgique et d’identifier de nouvelles opportunités, notamment dans le secteur biopharmaceutique.

« Concernant le secteur de la défense, nous savons que la Türkiye a enregistré une croissance de 300% au cours de la dernière décennie. C’est extrêmement important », a-t-il affirmé.

Le chef de la diplomatie belge a aussi évoqué la nécessité de développer de nouvelles opportunités dans les secteurs du dragage, de la transition énergétique, des industries offshore et des actifs numériques.

« Renforcer les opportunités commerciales est très important, mais il faut aussi procéder à une remise à niveau institutionnelle », a ajouté Maxime Prévot.

Il a réaffirmé l’importance de travailler avec la Türkiye sur plusieurs enjeux allant des chaînes d’approvisionnement à l’architecture sécuritaire européenne.

Interrogé sur une éventuelle perception de la Türkiye comme un pays à « contenir » au même titre que la Russie ou la Chine, le ministre belge a jugé cette comparaison « étrange ».

« La Türkiye est un allié de l’OTAN. C’est aussi un pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne. Bien entendu, la Türkiye ne doit pas être contenue ou contrainte », a-t-il déclaré.

Maxime Prévot a également plaidé pour une modernisation de l’union douanière entre Ankara et l’Union européenne.

« Nous devons moderniser cette union, car nous ne pouvons pas répondre aux défis économiques communs de 2026 avec un cadre datant d’il y a trente ans », a-t-il estimé.

« Ordre fondé sur des règles »

Le ministre belge a souligné le rôle de la Türkiye comme partenaire stratégique dans le domaine sécuritaire, évoquant notamment ses efforts de médiation concernant l’Ukraine ainsi que sa position face aux tensions récentes au Moyen-Orient liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

« En Türkiye aussi, vous considérez que ce qui se passe en Iran et dans la région est contraire au droit international », a-t-il déclaré.

Selon lui, la Türkiye s’est montrée particulièrement active dans la défense d’un « ordre fondé sur des règles ».

Il a qualifié Ankara de « pays partageant les mêmes valeurs » concernant la défense du multilatéralisme et le respect de l’intégrité territoriale.

Maxime Prévot a également insisté sur la responsabilité particulière de la Türkiye en tant qu’allié de l’OTAN.

« Vous êtes le gardien du flanc sud-est de l’Alliance. Il est donc très important d’avoir une vision globale de tous les atouts stratégiques de la Türkiye », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous avons beaucoup de choses à renforcer ensemble », a-t-il ajouté, « afin de bâtir de nouveaux ponts et de créer les conditions du développement économique des prochaines générations ».

L’influence de la Belgique au sein des institutions européennes

Le ministre belge a souligné les nombreuses opportunités existantes pour les investisseurs belges et turcs.

« La Belgique est un petit pays par sa taille, mais nous disposons d’une grande influence au sein des institutions européennes, car nous sommes également l’un des membres fondateurs », a-t-il affirmé.

« Nous offrons véritablement à la Türkiye l’une des principales portes d’entrée vers le marché européen. C’est quelque chose de très important. »

Cadeau d’Anadolu

Maxime Prévot a consulté l’ouvrage The Evidence, publié par Anadolu, qui documente les crimes de guerre attribués à Israël à Gaza, notamment l’utilisation de phosphore blanc.

Le ministre belge, qui a reçu cet ouvrage en cadeau de la part d’Anadolu, a déclaré que la situation sur le terrain était « absolument inacceptable ».

Il a également rappelé que son pays soutenait la plainte déposée par l'Afrique du sud contre Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy