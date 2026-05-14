La Türkiye condamne une incursion israélienne à la mosquée Al-Aqsa

Esra Tekin
14 Mai 2026•Mise à jour: 14 Mai 2026
AA / Istanbul / Esra Tekin
La Türkiye a condamné jeudi une incursion menée à la mosquée Al-Aqsa par un ministre israélien accompagné d’un groupe de colons.
« Nous condamnons l’incursion dans la mosquée Al-Aqsa menée par un ministre israélien accompagné d’un groupe de colons », a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.
Le ministère a averti que les actes de provocation portant atteinte au statut historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa, lieu saint musulman, risquaient d’aggraver davantage les tensions et l’instabilité dans la région.
Ankara a également appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités afin de protéger les droits légitimes du peuple palestinien et de mettre fin aux violations israéliennes visant Jérusalem-Est occupée et ses lieux saints.
*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore