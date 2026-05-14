- Les actes de provocation portant atteinte au statut historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa risquent d’aggraver davantage les tensions et l’instabilité dans la région, affirme le ministère turc des Affaires étrangères

La Türkiye condamne une incursion israélienne à la mosquée Al-Aqsa - Les actes de provocation portant atteinte au statut historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa risquent d’aggraver davantage les tensions et l’instabilité dans la région, affirme le ministère turc des Affaires étrangères

AA / Istanbul / Esra Tekin

La Türkiye a condamné jeudi une incursion menée à la mosquée Al-Aqsa par un ministre israélien accompagné d’un groupe de colons.

« Nous condamnons l’incursion dans la mosquée Al-Aqsa menée par un ministre israélien accompagné d’un groupe de colons », a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère a averti que les actes de provocation portant atteinte au statut historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa, lieu saint musulman, risquaient d’aggraver davantage les tensions et l’instabilité dans la région.

Ankara a également appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités afin de protéger les droits légitimes du peuple palestinien et de mettre fin aux violations israéliennes visant Jérusalem-Est occupée et ses lieux saints.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore