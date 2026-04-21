La Türkiye condamne les attaques de colons israéliens et les meurtres de Palestiniens en Cisjordanie Ankara accuse le gouvernement Netanyahou d’encourager la violence des colons

Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné mardi avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées par des colons israéliens illégaux en Cisjordanie, ainsi que les meurtres de civils palestiniens.

Il a affirmé que le gouvernement de Benjamin Netanyahou encourage la violence des colons par des politiques d’occupation et de génocide, dans le but d’intimider le peuple palestinien et de saper les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans la région.

Le ministère a réitéré son appel à la communauté internationale afin que les violations commises par Israël en Palestine ne restent pas impunies et que leurs auteurs soient traduits en justice.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme