La Journée du 23 avril, Fête de la souveraineté nationale et de l'enfance, ainsi que le 106e anniversaire de l’ouverture de la Grande Assemblée nationale de la Türkiye (TBMM), sont célébrés à travers tout le pays par une série d’événements.

La Türkiye célèbre avec ferveur le 23 avril, Fête de la souveraineté nationale et de l'enfance La Journée du 23 avril, Fête de la souveraineté nationale et de l'enfance, ainsi que le 106e anniversaire de l’ouverture de la Grande Assemblée nationale de la Türkiye (TBMM), sont célébrés à travers tout le pays par une série d’événements.

AA / Ankara

La Türkiye célèbre avec ferveur le 23 avril, Fête de la souveraineté nationale et de l'enfance.



Dans ce cadre, une cérémonie s’est tenue jeudi devant le Monument d’Atatürk au sein du Parlement, à l’occasion du 106e anniversaire de l’ouverture de la Grande Assemblée nationale de la Türkiye (TBMM) et de la fête du 23 avril.

Ainsi, après que le président de la TBMM, Numan Kurtulmus, a déposé une gerbe composée d’œillets rouges et blancs au pied du monument, une minute de silence a été observée, suivie de l’hymne national.

Par ailleurs, la cérémonie a réuni les vice-présidents de la TBMM Bekir Bozdag, Pervin Buldan et Tekin Bingöl, le président du groupe AK Parti Abdullah Güler, les vice-présidents de groupe des partis politiques, les membres du bureau de la TBMM, les intendants parlementaires, ainsi que des députés et du personnel administratif.

À l’issue de cette cérémonie, le président du Parlement Kurtulmus, accompagné de députés, des membres du bureau et du personnel administratif, s’est rendu en bus à "Anitkabir", mausolée national de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République de Türkiye, situé à Ankara.





Les autorités de l’État en visite au Mausolée



Ensuite, la délégation a rejoint à pied le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk. Après le dépôt de gerbe par Kurtulmus, une minute de silence a été observée et l’hymne national entonné.

Puis, se rendant à la Tour du Pacte national, le président du Parlement a signé le Livre d’or d’Anitkabir, dans lequel il a notamment écrit :

« Cher Atatürk, à l’occasion du 106e anniversaire de l’ouverture de la Première Assemblée et de la Fête du 23 avril, nous éprouvons une profonde émotion à rendre visite au premier président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, cœur de la démocratie et incarnation de la volonté nationale. (…) »

Il a ajouté que le principe de souveraineté nationale, pilier de la République, constitue une garantie essentielle pour la justice, la démocratie et la paix sociale, tout en soulignant que, dans un monde marqué par les conflits et les inégalités, ce sont avant tout les enfants qui en subissent les conséquences.

Par conséquent, il a insisté sur la nécessité de construire une société où chaque enfant peut vivre en sécurité, accéder à une éducation de qualité et se développer librement.

Enfin, Kurtulmus a affirmé que préserver la souveraineté nationale passe par la transmission d’un pays plus juste et prospère aux générations futures, rendant hommage aux héros de l’indépendance, aux martyrs et aux vétérans.



Réception officielle au Parlement

Dans un autre temps fort, le président de la TBMM a reçu les félicitations à l’occasion du 106e anniversaire de l’ouverture du Parlement et de la fête du 23 avril.

La cérémonie, tenue dans la salle de marbre de la TBMM, a débuté par l’hymne national, avant que Kurtulmus n’accueille les invités.



Visite du ministre de l’Éducation à Anitkabir

De son côté, le ministre de l’Éducation nationale Yusuf Tekin s’est également rendu à Anitkabir pour marquer cette journée.

Accompagné de responsables du ministère, il a rejoint le mausolée en empruntant l’Allée des Lions. Après le dépôt de gerbe, une minute de silence a été observée avec des enseignants et des élèves, suivie de l’hymne national.

Par la suite, dans le Livre d’or, Tekin a souligné l’importance de former des générations conscientes, attachées à leurs racines et ouvertes au monde, capables de contribuer au progrès de la nation.

Il a réaffirmé l’engagement du ministère à éduquer des citoyens éclairés, guidés par la science, les valeurs et le sens des responsabilités.



Rencontre avec des enfants au Parlement

Dans le cadre des célébrations, Kurtulmus a également accueilli au Parlement le ministre Tekin, ainsi que des élèves et enseignants venus de différentes écoles.

À cette occasion, il a exprimé sa satisfaction de recevoir des enfants à la TBMM, précisant que les jardins du Parlement leur avaient été ouverts pour une semaine d’activités.

Il a par ailleurs rappelé l’importance de la souveraineté nationale et souligné que cette fête constitue un message universel sur l’attention portée par la nation turque à l’éducation des jeunes générations.

Insistant sur l’avenir, il a déclaré que parmi ces enfants émergeront les futurs scientifiques, artistes, responsables politiques et dirigeants du pays, soulignant que la force de la Türkiye repose sur une jeunesse solide.

De son côté, le ministre Tekin a évoqué les efforts déployés pour inculquer aux élèves les valeurs de la souveraineté, de l’indépendance et de la démocratie.

Il a notamment indiqué que, durant le mois d’avril, des activités de sensibilisation sont organisées autour du thème « L’enfant au cœur de l’éducation ».

Lors de ce programme, Kurtulmus a symboliquement cédé son siège à une élève de sixième, Inci Yildiz Sentürk.

Prenant la parole, cette dernière a exprimé sa fierté et son émotion, déclarant représenter l’espoir de la nation pour l’avenir et remerciant notamment Mustafa Kemal Atatürk et les autorités présentes.



* Traduit du turc par Adama Bamba