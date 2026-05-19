La Türkiye appelle Athènes à privilégier la paix et la coopération plutôt que « l’hostilité issue de l’histoire »

La Türkiye appelle la Grèce à ne pas « déformer l’histoire » dans le dossier pontique La Türkiye appelle Athènes à privilégier la paix et la coopération plutôt que « l’hostilité issue de l’histoire »

AA / Ankara / Merve Berker

La Türkiye a critiqué mardi la Grèce à propos d’événements et de déclarations liés aux revendications pontiques, exhortant Athènes à éviter de « déformer l’histoire » et à privilégier des relations bilatérales pacifiques.

Dans un communiqué, le ministère turc des Affaires étrangères a indiqué que le 19 mai — jour où, en 1919, le fondateur de la République de Türkiye, Mustafa Kemal Ataturk, est arrivé à Samsun et a lancé la guerre d’indépendance turque contre les forces d’occupation, dont la Grèce — est célébré par la nation turque comme la Journée commémorative d’Atatürk, de la jeunesse et des sports.

Le ministère a accusé la Grèce de formuler des « allégations infondées » contre la Türkiye à travers une législation adoptée en 1994 concernant les revendications pontiques, et a déclaré que de tels récits sont malheureusement enseignés dans les écoles grecques.

« La Grèce devrait cesser d’exploiter l’histoire à des fins politiques », indique le communiqué.

Le ministère a affirmé qu’en ravivant les accusations pontiques jugées infondées, Athènes cherche à « masquer » sa défaite de l’époque ainsi que des atrocités présumées commises lors de sa campagne militaire en Anatolie.

Évoquant également des « crimes de guerre et atrocités » attribués à l’armée grecque, le ministère a indiqué que ceux-ci ont été documentés dans des rapports de commissions d’enquête alliées ainsi que dans l’article 59 du traité de Lausanne de 1923.

La Türkiye a également appelé la Grèce à se souvenir d’événements historiques tels que le massacre de Tripolitsa de 1821 et les violences survenues après l’occupation d’Izmir le 15 mai 1919.

« Nous invitons la Grèce, au lieu de déformer les faits et de nourrir l’hostilité à partir de l’histoire, à adopter une attitude qui permettra de développer nos relations bilatérales dans la paix et la coopération », conclut le ministère.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani