La reine Mathilde de la Belgique arrive à Istanbul à la tête d'une mission économique en Türkiye

La reine Mathilde de Belgique est arrivée à Istanbul dimanche, à la tête d'une mission économique de haut niveau visant à renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre Bruxelles et Ankara.

L'avion transportant la délégation belge a atterri à l'aéroport d'Istanbul à midi, heure locale (09h00 GMT), où la reine et les officiels l'accompagnant ont été accueillis par la ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Özdemir Göktaş, ainsi que par d'autres responsables.

La délégation comprend le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge Maxime Prévot, le ministre de la Défense Theo Francken, qui est également responsable du commerce extérieur, le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale Boris Dilliès, le ministre-président de la Région flamande Matthias Diependaele, et le vice-président de la Région wallonne Pierre-Yves Jeholet.

Un total de 428 représentants du secteur privé participent également à cette visite.

Cette visite devrait démontrer la volonté commune des deux pays de renforcer davantage les liens entre la Türkiye et la Belgique, qui ont récemment gagné en dynamisme, notamment grâce à la diversification des domaines de coopération et à l'expansion globale des relations économiques et commerciales.

Dans le cadre de cette mission, il est prévu d'explorer les opportunités d'investissement et d'affaires dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'industrie de la défense, l'aviation, la logistique, la santé et les sciences de la vie, le secteur bancaire, la technologie et la numérisation.

Le programme devrait également inclure des visites d'entreprises, des réunions bilatérales et des contacts interentreprises (B2B) entre les sociétés des deux pays.

Le Forum économique Türkiye-Belgique doit également se tenir pendant la visite, tandis que des accords et documents intergouvernementaux dans les domaines de la défense, de l'aviation et de la sécurité sociale devraient être signés parallèlement à des accords entre les représentants du secteur privé.

La mission devrait également souligner les réalisations de la communauté turque en Belgique, qui est devenue une partie intégrante de la société belge et contribue de manière significative à la vie économique et sociale du pays.

Les ministres participant à la délégation devraient rencontrer leurs homologues turcs, tandis que la délégation établira également des contacts avec divers représentants des secteurs public et privé à Istanbul et à Ankara.

Relations Türkiye-Belgique

Les relations entre la Türkiye et la Belgique, qui se sont traditionnellement maintenues à un niveau positif, ont connu un nouvel élan à la lumière des récents développements régionaux et mondiaux, avec des contacts visant une coopération plus étroite qui se sont multipliés ces dernières années.

Les pourparlers entre les deux pays se sont concentrés sur l'évaluation des opportunités de coopération dans les domaines censés façonner l'avenir des liens bilatéraux, notamment l'économie et le commerce, la défense, l'énergie et la connectivité, tout en renforçant la coopération au sein de l'OTAN et de l'Union européenne face aux défis communs.

Le volume des échanges bilatéraux entre la Türkiye et la Belgique a atteint 9,2 milliards de dollars en 2025, dont 5 milliards de dollars d'exportations turques et 4,2 milliards de dollars d'importations.

Les investissements belges en Türkiye ont totalisé 9,3 milliards de dollars entre 2002 et janvier 2026, tandis que les investissements turcs en Belgique se sont élevés à 490 millions de dollars au cours de la même période.

Environ 300 000 citoyens turcs vivant en Belgique constituent un pont important entre les deux pays et apportent une contribution notable à la vie économique et sociale de la Belgique.

Visites de la mission économique de la Belgique

Les visites des « Missions économiques » de la Belgique, organisées deux fois par an, sont considérées comme l'une des initiatives de diplomatie économique les plus importantes du pays, avec une forte dimension politique.

Ces missions proposent généralement une série d'événements centrés sur les secteurs clés des relations économiques bilatérales avec le pays hôte et visent à promouvoir des opportunités de coopération concrètes.

La Belgique avait précédemment organisé une visite de sa mission économique en Türkiye en 2012. À l'époque, la mission était dirigée par le roi Philippe, alors prince héritier, tandis que la reine Mathilde l'accompagnait en tant que princesse Mathilde.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh