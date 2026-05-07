La Türkiye est passée de la 23e place parmi 82 pays dans l’Indice de développement de la finance islamique en 2012 à la 10e place parmi 140 pays en 2025

La finance participative gagne du terrain à l’échelle mondiale, selon le vice-président turc La Türkiye est passée de la 23e place parmi 82 pays dans l’Indice de développement de la finance islamique en 2012 à la 10e place parmi 140 pays en 2025

AA / Istanbul

Reposant sur un partage équitable des risques, le soutien à la production et une contribution directe à l’économie réelle, la finance participative représente une approche qui évalue les activités économiques dans une logique de justice sociale et d’équité, a déclaré jeudi le vice-président turc.

La finance participative ne se limite plus à certaines régions spécifiques, mais s’impose désormais comme un secteur en forte croissance à l’échelle mondiale, a affirmé Cevdet Yilmaz.

S’exprimant jeudi lors de la cérémonie d’ouverture du Sommet de la finance participative, organisé par l'Agence Anadolu au Centre financier d’Istanbul, Yilmaz a indiqué que les réglementations spécifiques mises en œuvre ainsi que les infrastructures de marché développées dans des centres financiers majeurs; notamment dans les pays du Golfe, en Malaisie et en Indonésie, mais aussi au Royaume-Uni, au Luxembourg, à Hong Kong et à Singapour; soutiennent l’expansion internationale de l’écosystème de la finance participative.

Le sommet comprend plusieurs panels consacrés aux stratégies d’avenir des banques participatives et de l’économie participative en Türkiye, aux produits d’investissement fondés sur la participation ainsi qu’au rôle de la digitalisation dans l’avenir de la finance participative.

L’événement a été organisé en collaboration entre Anadolu et l’Association des banques participatives de Türkiye (TKBB), avec la contribution des établissements Vakif Katilim, Kuveyt Turk, Ziraat Katilim, Emlak Katilim, Albaraka, Turkiye Finans, Dunya Katilim, Hayat Finans, TOM Bank et Adil Katilim.

« En termes de volume financier, les actifs de la finance islamique, qui s’élevaient à 2 500 milliards de dollars en 2018, ont atteint 6 000 milliards de dollars en 2024 et devraient grimper à 9 700 milliards de dollars d’ici 2029 », a-t-il déclaré.

Soulignant que la Türkiye occupait la 23e place parmi 82 pays dans l’Indice de développement de la finance islamique en 2012 avant de progresser à la 10e place parmi 140 pays en 2025, il a ajouté : « Avec environ 127 milliards de dollars d’actifs en finance islamique, notre pays se classe au 9e rang mondial. »

Insistant sur le fait que la finance participative englobe de nombreux éléments à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur bancaire, il a rappelé : « La première émission nationale de certificats de location a été lancée en 2012 et nous avons poursuivi ces émissions de manière régulière. »

Une structure de bilan durable

Le président de la TKBB, Mehmet Ali Akben, a indiqué que le secteur bancaire participatif en Türkiye est porté par 11 établissements et qu’à fin mars 2026, ceux-ci servaient leurs clients à travers un réseau total de 1 506 agences et 22 733 employés.

Les actifs totaux des banques participatives ont atteint 4 300 milliards de livres turques (95 milliards de dollars), tandis que leur bénéfice net s’est élevé à 86 milliards de livres turques (1,9 milliard de dollars) à la fin de 2025, a-t-il précisé.

Selon Akben, cette solide performance financière, combinée à une structure de bilan durable, une approche centrée sur le client et des investissements dans les infrastructures numériques, soutient l’expansion de la banque participative.

Il a également souligné que le développement des certificats de location, considérés comme un exemple important de diversification des instruments conformes aux principes de la finance participative au sein de l’écosystème financier, suscite un intérêt croissant.

Akben a affirmé qu’aux côtés des banques publiques et participatives, le secteur privé joue également un rôle majeur en tant qu’émetteur dans l’approfondissement de l’écosystème de la finance participative, ajoutant : « Les certificats de location sont devenus l’un des principaux outils de gestion de liquidité, notamment pour les banques participatives. »

Le président du Bureau des investissements de Türkiye, Ahmet Burak Daglioglu, a déclaré que le secteur mondial de la finance participative est estimé à 4 000 milliards de dollars, regrettant toutefois qu’il ne représente qu’environ 1 % du système financier mondial.

« Nous allons développer le secteur de la finance participative en Türkiye, mais nous pensons également qu’en élargissant ce secteur à l’échelle internationale grâce à des opportunités de coopération, nous pourrons accroître sa part de marché en Türkiye », a-t-il expliqué.

Un secteur en pleine expansion en Türkiye

L’ambassadeur Sohail Mahmood, secrétaire général de l’Organisation de coopération économique des D-8, a estimé que le sommet avait donné lieu à des interventions et déclarations particulièrement enrichissantes.

S’exprimant auprès d’Anadolu, Mahmood a déclaré : « Bien sûr, le vice-président était présent, tout comme le directeur général de l’Agence Anadolu et le président de l’Association des banques participatives. »

« Tous ont mis en avant la manière dont ce secteur se développe en Türkiye », a-t-il ajouté.

Évoquant les statistiques récentes et les classements des économies mondiales, il a souligné que la Türkiye, déjà membre du G20, joue un rôle important dans un contexte où la banque participative connaît une croissance rapide.

Selon lui, l’objectif principal de ce sommet est non seulement de mettre en lumière cette croissance en Türkiye, mais également de souligner le rôle du pays dans l’économie mondiale et de l’intégrer au récit économique international actuel.

Il a insisté : « Il a été clairement souligné qu’au-delà des chiffres et des données, la narration joue un rôle essentiel. »

« Je pense donc que l’Agence Anadolu mérite d’être félicitée pour l’organisation de ce sommet », a-t-il poursuivi.

De son côté, Alain Nounke, responsable Asie centrale et Türkiye à la Société financière internationale (IFC) du Groupe de la Banque mondiale, a déclaré : « Nous sommes très heureux de constater cette forte participation à cet événement. »

« Au sein du Groupe de la Banque mondiale, et particulièrement à l’IFC, nous soutenons le développement de la banque participative en Türkiye », a ajouté Nounke.

Il a indiqué que l’IFC collabore avec plusieurs banques participatives, notamment Albaraka, dans le cadre de son Programme mondial de financement du commerce, et qu’elle prévoit de renforcer son engagement dans ce secteur, saluant également les efforts de modernisation en cours.

Enfin, il a souligné que la présence de hauts représentants de l’État, notamment du vice-président de la République, témoigne de l’importance stratégique accordée à la finance islamique au niveau national.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba