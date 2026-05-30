L’organisation panafricaine Africa Without Borders célèbre la Journée de l’Afrique à Istanbul

AA/Istanbul/Sanaa Amir

L’organisation panafricaine Africa Without Borders (Afrique sans Frontiéres) a organisé, le 30 mai au Centre de la jeunesse d’Ataköy à Istanbul, une célébration de la Journée de l’Afrique placée sous le thème ''Ujima : des perspectives de gouvernance continentale aux ambitions mondiales''.

L’événement a réuni un large public composé d’étudiants, de membres de la diaspora africaine, de représentants d’ONG turques ainsi que de délégations diplomatiques africaines.

Le thème retenu cette année, « Ujima », un terme swahili signifiant « collectivisme » ou « travail collectif », a servi de fil conducteur aux différentes interventions, axées sur le rôle de la coopération et de la responsabilité collective dans le développement du continent africain.

La cérémonie s’est ouverte par plusieurs allocutions, notamment celle du Pr. Dr. Ahmet Kavas, ancien ambassadeur de la Türkiye, en présence d’une délégation tchadienne. Les intervenants ont souligné l’importance du leadership des jeunes et du renforcement des liens entre les sociétés africaines et leurs partenaires internationaux.

Dans ce contexte, le président de l’organisation a appelé la jeunesse africaine à assumer pleinement ses responsabilités dans le développement du continent, estimant que chaque citoyen a une contribution à apporter à l’essor de l’Afrique.

De son côté, le conseiller culturel de l’ambassade du Tchad en Türkiye, M. Timan Ahmat Djerou, a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur des initiatives promouvant l’excellence africaine.

À cette occasion, il a également remercié les autorités turques, et en particulier le président Recep Tayyip Erdogan, pour les conditions favorables offertes à l’organisation de ce type d’événements.

Par ailleurs, la célébration a été marquée par des panels académiques, des activités culturelles et des prestations artistiques, offrant aux participants un espace d’échanges autour des enjeux africains contemporains.

Organisé chaque année à l’occasion de la Journée de l’Afrique, l’événement s’inscrit dans une série d’activités menées durant le mois de mai par la diaspora africaine en Türkiye. Au fil des années, cette commémoration est devenue un rendez-vous annuel incontournable pour les communautés africaines du pays.

La Journée de l’Afrique est célébrée chaque 25 mai en mémoire de la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963 à Addis-Abeba. Fondée par 32 États africains indépendants, l’organisation avait pour mission de promouvoir l’unité du continent, soutenir les mouvements de libération et renforcer la coopération entre les pays africains.

En 2002, l’OUA a laissé place à l’Union africaine, qui poursuit les efforts d’intégration, de paix et de développement à l’échelle du continent. Chaque année, cette journée met en avant les réalisations de l’Afrique tout en rappelant les défis auxquels elle demeure confrontée.