Recep Tayyip Erdogan visite une installation d’IA à Astana à la suite de la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau Türkiye-Kazakhstan

Kazakhstan: Le président turc visite le centre Alem.AI avec son homologue Tokayev Recep Tayyip Erdogan visite une installation d’IA à Astana à la suite de la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau Türkiye-Kazakhstan

AA / Kazakhstan / Mumin Altas

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a visité jeudi le centre d’intelligence artificielle Alem.AI à Astana, aux côtés du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, lors de son voyage au Kazakhstan.

Erdogan se trouve au Kazakhstan pour participer à la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau Türkiye-Kazakhstan ainsi qu’au sommet informel de l’Organisation des États turciques.

À la suite du Forum d’affaires Türkiye-Kazakhstan à Astana, Erdogan a visité le centre d’intelligence artificielle Alem.AI, où Tokayev et d’autres responsables lui ont présenté les activités et projets de l’établissement.

Le président turc a également assisté à une présentation vidéo sur la Türkiye diffusée sur les écrans du centre.

Erdogan était accompagné du ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, du ministre de l’Industrie et de la Technologie Mehmet Fatih Kacir, du vice-président du Parti AK Omer Ileri, du président du Conseil des Anciens de l’Organisation des États turciques (OTS) Binali Yildirim, du directeur de la communication présidentielle Burhanettin Duran, ainsi que d’autres hauts responsables.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz