« Le caractère modulaire de nos constructions constitue un avantage important pour l’exportation vers les pays d’outre-mer. »

Karmod a lancé un projet de logements en structure métallique en Uruguay « Le caractère modulaire de nos constructions constitue un avantage important pour l’exportation vers les pays d’outre-mer. »

AA / Istanbul

Karmod a commencé l’installation d’un modèle de maison en structure métallique à Montevideo, capitale de l’Uruguay, pays d’Amérique du Sud.

Dans un communiqué de l’entreprise, le directeur des ventes à l’international de Karmod Prefabrik, Ozan Aydin, indique qu’avec ce nouveau projet, ils réaliseront la troisième construction de maison en structure métallique en Uruguay.

Karmod étend ses projets de maisons en construction métallique sur l’ensemble du continent américain conformément à leurs objectifs :

« Le caractère modulaire de nos constructions constitue un avantage important pour l’exportation vers les pays d’outre-mer. Avec notre nouveau projet, nous avons entamé la troisième réalisation de maison en structure métallique en Uruguay. Aux États-Unis, l’installation de nos villas en acier se poursuit. Nous avons déjà réalisé des projets au Chili, en Argentine, au Paraguay, au Venezuela et en Guyane. Conformément à nos objectifs d’exportation, nous continuons à étendre de plus en plus nos projets de maisons en structure métallique à travers le continent américain. »

Aydin a également souligné qu’ils souhaitent contribuer au mieux aux exportations de la Türkiye dans le secteur :

« Nous voulons apporter la meilleure contribution possible aux exportations de la Türkiye dans ce secteur. La Türkiye figure parmi les pays leaders mondiaux dans la production de constructions légères en acier. Nos objectifs et nos travaux avancent dans cette direction. Chaque contribution que nous faisons à l’augmentation du volume des échanges commerciaux bilatéraux en faveur de la Türkiye nous procure une motivation supplémentaire. »

Concernant le projet de logements légers en acier à Montevideo, il a précisé que la construction de maisons de deux et d’un étage avait commencé :

« À Montevideo, nous réalisons des maisons légères en acier de 150 m² sur deux étages et de 67 m² sur un étage. Les préparatifs du projet ont été finalisés dans notre bureau technique conformément aux normes structurelles et d’isolation propres à l’Uruguay. Après la production, nos structures ont été transportées par voie maritime. Nous avons envoyé de Türkiye tous les éléments nécessaires à l’installation des logements, jusqu’aux portes, fenêtres et matériaux d’isolation. Aucun autre matériau n’est requis sur le site : seules les maisons sont assemblées sur place. »​​​​​​​

*Traduit du turc par Ayse Bashoruz