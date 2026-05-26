Israël poursuit ses attaques et activités de colonisation illégales malgré le cessez-le-feu, affirme le président turc

Seyit Şamil Kurt
26 Mai 2026•Mise à jour: 26 Mai 2026
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mardi qu’alors même que le monde musulman aspire à un climat de paix, Israël poursuivait « l’occupation, la destruction, les massacres et les activités illégales de colonisation » de Gaza à la Cisjordanie occupée, en passant par Jérusalem-Est et le Liban, au mépris des cessez-le-feu en vigueur.
Dans un message publié à l’occasion de l’Aïd al-Adha, Recep Tayyip Erdogan a remercié Dieu d’avoir permis à la Türkiye de célébrer une nouvelle fête religieuse « en bonne santé et dans la sérénité », tout en regrettant que les effets négatifs de la guerre contre l’Iran, « déclenchée par les provocations d’Israël », se fassent sentir dans plusieurs secteurs internationaux, notamment l’énergie, l’agriculture, le commerce, les transports, l’économie et la sécurité.
« À une période où notre région lutte contre des crises, la Türkiye se distingue comme un îlot de stabilité grâce à son économie, à ses ressources humaines qualifiées et au renforcement de son unité intérieure », a déclaré le chef de l’État turc dans ce message publié sur le site de la présidence ainsi que sur la plateforme sociale X.
Le président turc a également estimé que son pays récoltait désormais les fruits des politiques menées depuis 23 ans sous le Parti de la justice et du développement (AKP), « malgré les critiques et les obstacles », mettant particulièrement en avant les progrès réalisés dans l’industrie de défense.
« Avec des exportations dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale passées de 248 millions de dollars à plus de 10 milliards de dollars, la Türkiye écrit une rare histoire de succès dans le monde », a-t-il affirmé.
Recep Tayyip Erdogan a enfin déclaré que la Türkiye deviendrait « l’une des étoiles brillantes de la nouvelle époque » une fois l’instabilité régionale dissipée.
« Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour cela », a-t-il ajouté, en référence aux efforts constants d’Ankara, notamment ses offres de médiation, pour favoriser la paix dans la région.
*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore