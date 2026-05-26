Les effets négatifs de la guerre déclenchée par les provocations d’Israël se font sentir dans les secteurs de l’énergie, du commerce, des transports, de l’économie, de l’agriculture et de la sécurité, déclare Recep Tayyip Erdogan

Israël poursuit ses attaques et activités de colonisation illégales malgré le cessez-le-feu, affirme le président turc Les effets négatifs de la guerre déclenchée par les provocations d’Israël se font sentir dans les secteurs de l’énergie, du commerce, des transports, de l’économie, de l’agriculture et de la sécurité, déclare Recep Tayyip Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mardi qu’alors même que le monde musulman aspire à un climat de paix, Israël poursuivait « l’occupation, la destruction, les massacres et les activités illégales de colonisation » de Gaza à la Cisjordanie occupée, en passant par Jérusalem-Est et le Liban, au mépris des cessez-le-feu en vigueur.

Dans un message publié à l’occasion de l’Aïd al-Adha, Recep Tayyip Erdogan a remercié Dieu d’avoir permis à la Türkiye de célébrer une nouvelle fête religieuse « en bonne santé et dans la sérénité », tout en regrettant que les effets négatifs de la guerre contre l’Iran, « déclenchée par les provocations d’Israël », se fassent sentir dans plusieurs secteurs internationaux, notamment l’énergie, l’agriculture, le commerce, les transports, l’économie et la sécurité.

« À une période où notre région lutte contre des crises, la Türkiye se distingue comme un îlot de stabilité grâce à son économie, à ses ressources humaines qualifiées et au renforcement de son unité intérieure », a déclaré le chef de l’État turc dans ce message publié sur le site de la présidence ainsi que sur la plateforme sociale X.

Le président turc a également estimé que son pays récoltait désormais les fruits des politiques menées depuis 23 ans sous le Parti de la justice et du développement (AKP), « malgré les critiques et les obstacles », mettant particulièrement en avant les progrès réalisés dans l’industrie de défense.

« Avec des exportations dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale passées de 248 millions de dollars à plus de 10 milliards de dollars, la Türkiye écrit une rare histoire de succès dans le monde », a-t-il affirmé.

Recep Tayyip Erdogan a enfin déclaré que la Türkiye deviendrait « l’une des étoiles brillantes de la nouvelle époque » une fois l’instabilité régionale dissipée.

« Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour cela », a-t-il ajouté, en référence aux efforts constants d’Ankara, notamment ses offres de médiation, pour favoriser la paix dans la région.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore