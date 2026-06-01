Le chef de la diplomatie turque devrait être reçu par le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, selon des sources diplomatiques

Hakan Fidan en visite officielle à Singapour pour renforcer la coopération bilatérale Le chef de la diplomatie turque devrait être reçu par le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, selon des sources diplomatiques

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, effectuera mardi une visite officielle à Singapour, selon des sources diplomatiques turques.

Selon ces mêmes sources, Fidan devrait être reçu par le Premier ministre singapourien Lawrence Wong dans le cadre de cette visite.

Le chef de la diplomatie turque rencontrera également son homologue singapourien, Vivian Balakrishnan, ainsi que le ministre coordinateur chargé de la Sécurité nationale, K. Shanmugam, qui occupe également les fonctions de ministre de l'Intérieur.

Il prononcera par ailleurs un discours dans le cadre des IISS Raffles Lectures, une série de conférences organisée par l'Institut international d'études stratégiques (IISS). Selon le centre de réflexion, Fidan y exposera « la vision de la politique étrangère de la Türkiye dans un environnement sécuritaire mondial de plus en plus instable ».

Lors de ses entretiens, le ministre devrait souligner l'importance d'accroître le volume des échanges commerciaux entre la Türkiye et Singapour sur la base de l'Accord de libre-échange signé en 2015, ainsi que de diversifier et renforcer les investissements réciproques.

Fidan devrait également mettre en avant le fait que les récents développements régionaux ont une nouvelle fois démontré l'importance croissante de la coopération dans les domaines militaire et de la défense. Dans ce contexte, il devrait évoquer les mesures susceptibles d'approfondir la coopération bilatérale dans l'industrie de défense.

Selon les sources, le ministre turc rappellera également que les efforts déployés par la Türkiye et Singapour, situés sur des routes maritimes et commerciales stratégiques, dans les domaines de la connectivité et de la sécurité énergétique sont essentiels à la stabilité régionale et mondiale.

Il devrait également examiner les opportunités de coopération dans plusieurs secteurs, notamment les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la numérisation, les technologies financières et l'industrie alimentaire halal.

D'après des sources proches du dossier, Fidan soulignera l'importance de la coopération multilatérale au sein des plateformes internationales, notamment l'ONU, le G20 et l'ASEAN. Il devrait également réaffirmer la volonté de la Türkiye de faire évoluer ses relations avec l'ASEAN, dont elle est partenaire de dialogue sectoriel, vers un partenariat de dialogue à part entière dans les années à venir.

Le ministre turc des Affaires étrangères échangera enfin des points de vue sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la question palestinienne, l'Iran, le détroit d'Ormuz, la Syrie, la mer de Chine méridionale ainsi que d'autres évolutions régionales et internationales.



Relations entre Singapour et la Türkiye

Les relations bilatérales entre les deux pays poursuivent leur développement de manière positive dans le cadre du partenariat stratégique établi en 2014.

Le volume total des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 1,07 milliard de dollars en 2025.

Les investissements singapouriens en Türkiye depuis 2002 s'élèvent à environ 11 milliards de dollars, dont 1 milliard de dollars d'investissements directs étrangers et 10 milliards de dollars d'investissements de portefeuille.

L'Accord de libre-échange signé en 2015 est entré en vigueur en 2017.

Cet accord figure parmi les plus complets conclus par la Türkiye à ce jour, puisqu'il couvre non seulement le commerce des marchandises, mais également les services, les investissements et les marchés publics.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba