- Des membres de la Force de défense de Nouvelle-Zélande ont interprété samedi 25 avril la danse traditionnelle maorie du haka à Anzac Cove, sur la péninsule de Gallipoli en Türkiye

Gallipoli/Türkiye : des soldats néo-zélandais exécutent le haka pour le 111e anniversaire de l’"Anzac Day" - Des membres de la Force de défense de Nouvelle-Zélande ont interprété samedi 25 avril la danse traditionnelle maorie du haka à Anzac Cove, sur la péninsule de Gallipoli en Türkiye

AA / Canakkale, Türkiye

Des membres de la Force de défense de Nouvelle-Zélande ont interprété samedi 25 avril la danse traditionnelle maorie du haka à Anzac Cove, sur la péninsule de Gallipoli (Canakkale) en Türkiye, afin de commémorer les soldats australiens et néo-zélandais morts pendant la Première Guerre mondiale.

La cérémonie a ainsi marqué le 111ème anniversaire du débarquement de Gallipoli en 1915, tandis que des milliers de participants venus d’Australie et de Nouvelle-Zélande se sont rassemblés durant la nuit sur ce site historique.

Par ailleurs, la cérémonie annuelle a inclus une minute de silence ainsi que l’interprétation des hymnes nationaux de la Türkiye, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Dans ce contexte, la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro, a souligné l’impact durable de la campagne de Gallipoli sur les familles, évoquant notamment ceux qui parcourent de longues distances pour se recueillir sur les tombes de leurs proches disparus. Elle a également mis en avant le rôle du peuple turc et des autorités dans la préservation de la mémoire des défunts.

De son côté, l’ambassadrice d’Australie, Sally-Anne Vincent, s’est également adressée aux participants, rappelant que les pertes subies lors de la campagne ont concerné toutes les nations impliquées, y compris les forces turques. Elle a en outre insisté sur la transformation d’un conflit historique en une relation fondée sur la compréhension diplomatique et la coopération.

La cérémonie a également été marquée par la lecture du message de 1934 de Mustafa Kemal Atatürk adressé aux mères Anzac, déclamé en turc et en anglais par le colonel d’état-major d’infanterie Fatih Cansiz.

Enfin, l’événement s’est conclu par un dépôt de gerbes effectué par le gouverneur de Canakkale, Omer Toraman, ainsi que par des représentants de plus d’une douzaine de pays, dont le Royaume-Uni, la France et le Canada, en hommage aux victimes de la campagne de Gallipoli.

L’ANZAC désigne le Corps d’armée australien et néo-zélandais, engagé à Canakkale en 1915, puis au Moyen-Orient et en Europe aux côtés des forces alliées.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba