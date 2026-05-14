« Les réservoirs de récupération des eaux de pluie fonctionnent avec un système intégré comprenant des équipements de filtration et de pompage », explique le directeur des ventes du groupe plastique de Karmod, Selcuk Kaya

Forte hausse de la demande pour les réservoirs de récupération d’eau de pluie de Karmod « Les réservoirs de récupération des eaux de pluie fonctionnent avec un système intégré comprenant des équipements de filtration et de pompage », explique le directeur des ventes du groupe plastique de Karmod, Selcuk Kaya

AA / Istanbul

L’entreprise turque Karmod a annoncé une hausse de l’intérêt pour les réservoirs de récupération des eaux de pluie au cours des quatre premiers mois de l’année.

Dans un communiqué, le directeur des ventes du groupe plastique de Karmod, Selcuk Kaya, a indiqué que les réservoirs souterrains figuraient parmi les solutions les plus demandées, notamment dans les grands projets publics et privés.

Selon lui, les cuves horizontales souterraines en polyéthylène de 5.000 litres ont été les plus produites durant cette période.

« La durabilité des réservoirs en polyéthylène et leur possibilité d’utilisation souterraine sans occuper d’espace visible influencent fortement leur préférence », a-t-il déclaré.

Selcuk Kaya a souligné que les réservoirs enterrés peuvent être installés sous des parkings ou des espaces verts afin de collecter les eaux de pluie sans impact visuel.

Il a également insisté sur l’importance de la récupération des eaux pluviales dans la gestion durable de l’eau, rappelant qu’il s’agit d’un système largement utilisé dans les pays développés.

Selon lui, les eaux collectées peuvent être utilisées dans de nombreux secteurs, allant des logements collectifs aux installations touristiques, en passant par les parcs, jardins et bâtiments publics.

Le système repose principalement sur la collecte des eaux de pluie depuis les toitures, leur filtration puis leur stockage dans des réservoirs avant leur réutilisation via des pompes intégrées.

Les eaux récupérées sont notamment utilisées pour l’irrigation, le nettoyage et les systèmes de chasse d’eau, a-t-il précisé.

Selcuk Kaya a ajouté que l’eau stockée grâce à ces systèmes était également utilisée comme réserve anti-incendie dans les installations industrielles.

Il a enfin indiqué que la généralisation des nouveaux projets immobiliers intégrant des systèmes de récupération des eaux de pluie contribuait à la diffusion croissante de cette pratique en Türkiye.

Karmod produit des réservoirs de stockage adaptés aux usages souterrains et extérieurs, avec des capacités allant de 3.000 litres à 100 tonnes, en polyéthylène, polyester et acier inoxydable.

*Traduit du turc par Ben Amed Azize Zougmore