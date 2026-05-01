- Des citoyens turcs et certains participants d’autres nationalités de la Flottille mondiale Sumud devraient être rapatriés en Türkiye par vol affrété, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères

Flottille mondiale Sumud : des ressortissants turcs attendus en Türkiye via un vol spécial - Des citoyens turcs et certains participants d’autres nationalités de la Flottille mondiale Sumud devraient être rapatriés en Türkiye par vol affrété, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères

AA / Istanbul / Esra Tekin

Des citoyens turcs ainsi que d’autres activistes de différentes nationalités, qui se trouvaient à bord des navires de la Flottille mondiale Sumud attaqués par Israël en eaux internationales, devraient rentrer en Türkiye ce vendredi via un vol spécial, ont indiqué des responsables turcs.

Par ailleurs, « à la suite d’une intervention illégale menée par les forces israéliennes contre la Flottille mondiale Sumud en eaux internationales, nos citoyens et les autres participants qui avaient été retenus ont débarqué en Crète », a déclaré le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Oncu Keceli, sur le réseau social X, propriété d’une entreprise américaine.

En outre, « notre ambassadeur à Athènes ainsi que notre personnel consulaire sont présents en Crète. Nos citoyens et certains participants d’autres nationalités devraient être acheminés aujourd’hui vers la Türkiye à bord d’un vol affrété », a-t-il ajouté.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba